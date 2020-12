LEFRANÇOIS, Lauréat



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 21 novembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Lauréat Lefrançois, fils de feu Cléophas Lefrançois et de feu Marie Ouellet. Il résidait aux Jardins Lebourneuf.Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: feu Desneiges (Marcel Flamand), Yvon (Pauline Breton), Béatrice (Gilles Fortier), Carmen (feu Henri Flamand), Ghislaine (feu Gustave Villeneuve), Marion (Réjeanne Tremblay), Nicole (Réjean Valin), Diane (Ronald Perreault), Lise (Réjean Bédard) et Charles; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la (Fondation de l'IUCPQ) Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.