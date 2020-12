DUPONT, Claude (agriculteur)



À la maison d'Hélène de Montmagny, le 7 décembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Claude Dupont, conjoint de madame Diane Bouchard. Il était le fils de feu dame Rose-Aimée Cloutier et de feu monsieur Roméo Dupont. Agriculteur, il demeurait à Saint-Pamphile. Outre sa conjointe Diane, il laisse dans le deuil sa fille Maude (Alexandre Lapointe), son fils Marc-Aurèle (Rebecca Vandormael), son beau-fils Antoine et ses enfants Annabel, Rosalie, Juliette, Charlotte et sa belle-fille Julie (Sébastien Laliberté et leurs fils Belissaire). Il était le frère de : Paule (feu Jean-Paul Charland, feu Henri Desrosiers), Cécile (feu Jean-Luc Chamard), Fernande (feu Jean-Roch Richard, feu Adrien Ouellet), feu Juliette (feu Médard Gagnon), feu Madeleine (Yvon Pinard), Yvan (Hadia Nahfaoui), feu Claire (feu Philippe Routhier), feu Berthe (feu Eugène Lavoie), feu Joseph (feu Yvette Moreau), feu Jean (Solange Gagnon). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). La famille souhaite présenter ses remerciements à tout le personnel de la Maison d'Hélène à Montmagny pour l'attention et les soins exceptionnels de fin de vie, ainsi qu'à toute l'équipe du CLSC de Saint-Pamphile pour les soins et l'accompagnement d'une grande humanité. Merci infiniment ! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie où les malades sont traités avec dignité et compassion. www.fondationdelamaisondhelene.org 350, Ave. Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 2K2.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairede 12 h à 14h30,Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial " Bellevue " et des funérailles seront célébrées ultérieurement lors de la mise en terre.