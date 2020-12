WATIER, Richard



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le samedi 5 décembre 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Richard Watier, conjoint de madame France Roy et fils de feu Marcel Watier et de feu Hélène Watier.sous la direction de la maisonIl laisse dans le deuil outre sa conjointe madame France Roy, ses enfants : Christian (Cynthia Piché) et Martin (Martin Béliveau). Il était le frère de : feu Pierre, Monique (Jean Lebeau), Michel (Lily Ducharme), Lucie et feu Louise Watier (Daniel Berwick). Il était le beau-frère de : feu André (Claudine Lacasse) et Robert Roy (Nicole Rancourt). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à toute l'équipe du CISSS-CA pour les bons soins prodigués depuis plusieurs années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8 (pour l'hôpital de Saint-Georges).