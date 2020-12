GAUDREAULT, Père Yves, M.Afr.



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 novembre 2020 à l'âge de 92 ans, est décédé le père Yves Gaudreault, Missionnaire d'Afrique (Père Blanc), fils de feu Georgette Lavoie et de feu Édouard Gaudreault. Il était originaire de La Malbaie.Il nous quitte après avoir vécu 68 ans de vie missionnaire en Tanzanie, au Kénya, en Ouganda, en Italie et au Canada. Outre ses confrères Missionnaires d'Afrique, il laisse dans le deuil sa sœur Jacqueline et sa belle-sœur Ghislaine Tremblay, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. Il était le frère (et le beau-frère) de Pierre, Jean, Huguette (Gérard Desbiens), Madeleine (Victor Labrecque) et Lise ( Bertrand Lacombe).Nous remercions sincèrement tout le personnel de l'unité des soins du 6e étage de la Résidence Cardinal Vachon pour l'attention et les bons soins prodigués depuis les 12 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Père Blancs, Missionnaires d'Afrique, 1640 rue Saint Hubert, Montréal, Qc, H2L 3Z3 ou pour un don en ligne: www.mafr.net