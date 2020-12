FILTEAU, Jean



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Jean Filteau, le mardi 1er décembre, à l'âge de 74 ans. Il s'est éteint à son domicile, entouré des siens, après s'être durement battu contre le cancer. Il laisse dans le deuil son épouse Monique Gingras, son fils Martin (Nathalie Rémillard) et ses filles Marie-Claude (Gilles Thériault), Mylène (Richard Cormier) et Geneviève (François Verreault). Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Simon, Charles-Étienne, Justine, Félix, Jean-Gabriel, Thomas et la petite Maxime; ses frères et sœurs : feu Gaston (Céline Allard), Huguette, Odette (Robert Gingras), Marc (feu Suzanne Huot), Angèle (Guy Fleury), Jacques (Louise Duchesne), Albert (Lyne Paquet) et Robert (Jocelyne Beaupré) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gingras, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux amis. Nous tenons sincèrement à remercier la Dre Ethel Higgins ainsi que le personnel du CLSC de Saint-Romuald. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, https://michel-sarrazin.ca/faire-un-don.Il a été confié au