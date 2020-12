FERLAND, Lorraine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 décembre 2020, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Lorraine Ferland, épouse de feu monsieur Pierre Bernier. Elle était la fille de feu Arcade Ferland et de feu Lucienne Cayer. Elle demeurait à St-Étienne-de-Lauzon. Elle laisse dans le deuil ses enfants et petits-enfants: Patrick (Karina Lambert) Maude, Britany, Thomas, Jade, Justine et Émile; Michel (Marie-Pier Jean) Mégane, Alexis et Dylan; Paul (Marie-Ève Pelletier), Maxym et Coralie; ses frères et sœurs: feu Marcel (Pauline Rouleau), feu Richard (Rachelle Masse), Murielle (Gilles Rousseau), Réjean (Lisette Bernier), Gilbert (Gilles Bossé), Ginette (feu Fernand Drolet), Raymond (Ghislaine Fortier), Aline (François Beaudet), Gaétan, Daniel (France Gingras); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernier: Henri-Paul (Nicole Desrochers), Jean-Marie (feu Jocelyne Lemay), Louis, Madeleine (Fernand Daigle), Simon (Clémence Beaudoin), Marie (Pierre Bouchard); ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera à la maison funérairele mardi 15 décembre 2020 de 19h à 21h30 et mercredi à compter de 9h.