LEBLOND, Françoise Pépin

(dit-Lachance)



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 6 décembre 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Françoise Pépin-dit-Lachance, épouse de feu monsieur Alphonse Leblond, fille de feu Wilfrid Pépin-dit-Lachance et feu Evana Bélanger. Elle demeurait à Québec.le mardi 15 décembre 2020 de 13 h à 14 h. Elle laisse dans le deuil, ses 8 enfants : Richard (feu Georgette Isabelle), feu Pierre (Christiane Drouin), Claude (feu Nicole Dionne), Francine (Marc Angers), Suzanne (Gaétan Lafond), Daniel (Guylaine Chevalier), Jean et Céline (Mario Lessard); ses 12 petits-enfants : Philippe, Nancy, Pierre-Yves et sa mère Francine Dupuis, Marie-Claude, Caroline, François, Sandra, Marie-Pierre, Joannie, Jonathan, Audrey et Dominic; ses 16 arrière-petits-enfants : Raphaëlle, Shawn, Marc-Antoine, Héloïse, Laury-Rose, Xavier, Alexis, Alexia, Maude, Rosalie, Simon, Éliot, Arnaud, Nolan, Mathéo et Tristan; ses frères et sœurs : Ghyslaine, Adrien, Réjeanne, Colette et René; ses belles-sœurs : Gisèle Lachance et Denise Miller; ainsi qu'une très grande famille composée de neveux et nièces ainsi que la famille Leblond et plusieurs ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Magdeleine, Rolande, Guy, Jean-Claude, Louisette et Jocelyn. La famille tient à remercier tout le personnel des Hôpitaux Saint-François d'Assise et de Sainte-Anne-de-Beaupré (soins palliatifs) pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Élan, 2975, chemin Saint-Louis, bureau 110, Québec Qc G1W 1PA, tél. : 418-529-9141 poste 4366, www fondationelan.com