FORTIER, Gilbert



Au C H U - C H U L, le 29 novembre 2020, à l'âge de 82 ans et 4 mois, est décédé monsieur Gilbert Fortier, époux de feu madame Lucette Noël, fils de feu madame Rosanna Delisle et de feu monsieur Pierre Fortier. Il demeurait à Québec.Aucun événement funéraire n'est prévu, mais les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Christine Côté), Nathalie; ses petites-filles: Catherine Garneau (Alexandre Paquet), Noémie Fortier; son arrière-petite-fille Kellyann Garneau (fille de feu Marianne Garneau); ses beaux-frères et belles-sœurs: Diane Noël (Raynald Desjardins), Claude Noël, Marcel Brousseau; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca.