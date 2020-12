«Alcootest»: «C’est un film qui célèbre la vie» - Mads Mikkelsen

Mads Mikkelsen, l’interprète d’Hannibal dans la série télévisée du même nom, sera à l’affiche d’«Alcootest», film qui représente le Danemark dans la course aux Oscars. Entretien avec un acteur qui parle d’alcool et de pandémie...

«Alcootest», c’est l’histoire d’un groupe de professeurs qui décident, pour lutter contre leur démotivation, de commencer à boire un peu avant de dispenser leurs cours. En effet, ils se basent sur les travaux d’un chercheur danois qui affirme que nous naissons avec un déficit d’alcool dans le sang et que le taux d’alcoolémie idéal est de 0,5 g. Martin (Mads Mikkelsen) et plusieurs de ses collègues, pousseront le bouchon un peu loin.

«J’avais tourné "La chasse" avec Thomas Vinterberg et j’avais envie de faire quelque chose d’autre avec lui. Le scénario m’a beaucoup intéressé aussi puisque c’est l’histoire de vies et il y a également tout l’aspect de l’alcool», dit-il.

«J’ai toujours un point commun avec mes personnages, c’est pour cette raison que je peux comprendre les situations dans lesquelles ils se trouvent, indique-t-il lorsqu’on lui demande ce qu’il partage avec Martin, ce prof désabusé, marié et père de deux enfants dont l’expérience avec l’alcool mettra en péril sa vie familiale. Je n’ai pas grand-chose de commun avec Martin. À l’inverse de lui, je suis curieux. Lui, il est sur le quai d’une gare et regarde le train partir.»

Et il tient à préciser que «nous n’avons pas joué en état d’ébriété». Les acteurs se sont, par contre, étudiés et filmés sous l’effet de l’alcool afin de pouvoir reproduire leurs gestes et leur débit de parole.

Ode à la vie «d’avant»

Habitué à des cinéastes tels que Suzanne Bier, Nicolas Winding Refn (avec qui il a tourné cinq fois), Anders Thomas Jensen ou encore Ole Christian Madsen, Mads Mikkelsen s’attache à développer un sentiment d’appartenance à «une équipe où nous nous poussons les uns les autres». Il souligne également «la confiance» qu’il éprouve à retrouver les mêmes réalisateurs fois après fois, une confiance qui lui fait «faire des choses qu’[il] n’oserai[t] pas sinon.»

La scène de la toute fin est un exemple de ce dépassement. On le voit danser plusieurs minutes, en solitaire, une rareté pour cet acteur pourtant danseur de formation. «Quand j’ai lu cette scène, je n’étais pas convaincu du tout du bien fondé de la danse. Je ne voyais pas ce que ça apporterait. Nous en avons longuement discuté avec Thomas. Par contre, lorsque j’ai vu le résultat final, j’ai su qu’il avait eu raison», souligne-t-il.

La scène, dûment répétée, donne pourtant l’impression d’être complètement spontanée, notamment en raison du fait qu’elle s’effectue sur la musique entraînante de «What a Life» du groupe danois Scarlet Pleasure.

«Alcootest» a été tourné avant la pandémie et ne reflète en rien les préoccupations sanitaires actuelles. On y voit des groupes de gens, des écoliers sans masque, toute une vie grouillante qui n’existe plus aujourd’hui. Cela a d'ailleurs donné lieu à un questionnement chez l'artiste et Thomas Vinterberg.

«Bien sûr, nous étions nerveux quant à la fermeture des cinémas et le succès financier du film. Mais nous nous sommes également demandé si certaines personnes ne trouveraient pas le film provocant. C’est un film qui célèbre la vie, dans lequel les gens se touchent, s’embrassent, s’enlacent. Et nous nous sommes dit que plusieurs pourraient en prendre ombrage. Heureusement, cela n’a pas été le cas.»

«Mais il y a quelque chose de grotesque à dire que nous avions peur de sortir un film qui parle de la vraie vie et que cela pourrait être provocateur. Cela montre la rapidité avec laquelle nous nous sommes habitués au confinement, la rapidité avec laquelle nous avons accepté ce confinement. Et cela fait peur.»

«Alcootest» est disponible dès le 18 décembre à l’achat et à la location via Apple TV, Telus et Cineplex.