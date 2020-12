Avoir du temps pour soi

À ceux qui angoissent à l’approche des Fêtes, contraints d’annuler leurs festivités et rituels en ce temps particulier de l’année, voilà l’occasion de voir les choses sous un autre angle et de prendre du temps pour soi-même. Mieux encore, pourquoi ne pas profiter de ce moment pour attaquer la fameuse to do list.

D’emblée, dites-vous bien que le temps passé à angoisser ou à manifester votre mécontentement est du temps perdu et encore davantage une grande perte d’énergie. Si on ne peut changer certaines décisions, tentons plutôt d’en tirer profit.

Combien d’entre vous ont une to do list qui traîne depuis des mois, voire des années sans jamais avoir du temps pour entreprendre quoi que ce soit ? Comme on entend continuellement des gens se plaindre de manquer de temps, voilà un outil pour y remédier.

Si vous avez un congé prochainement et ne pouvez voyager, festoyer ou visiter vos proches, plusieurs options s’offrent à vous. Vous avez le loisir de faire ce que vous n’avez peut-être jamais le temps de faire, comme vous prélasser dans un endroit zen, écouter de la musique, visionner de bons films, lire un bon livre, jouer dehors, essayer de nouvelles recettes de cuisine, organiser un souper aux chandelles, vous remettre à patiner, faire du ski, partager vos souvenirs photos, refaire la décoration de la maison, marcher en forêt, téléphoner à un ami qui est seul ou encore initiez-vous au yoga ou à la méditation.

De manière plus pragmatique, vous pouvez revoir vos objectifs, élaborer un nouveau plan de carrière ou un plan d’affaires pour vous lancer dans une toute nouvelle entreprise adaptée aux besoins actuels.

Dans son livre, l’auteure Laura Vanderkam suggère de simplement s’attaquer à votre liste de choses à faire. Pensez au soulagement d’avoir réussi à passer à travers au lieu de vous plaindre d’avoir eu à annuler vos plans.

Planifier efficacement

Peu importe vos intérêts, saisissez l’occasion pour faire quelque chose qui comptera à vos yeux ou qui vous fera plaisir. Pour planifier efficacement quoi que ce soit, l’auteure propose une foule de conseils et des outils efficaces, pour en faire davantage sans jamais vous sentir dépassé par les événements. Le temps étant relatif et la manière dont chacun en dispose, c’est une question de choix personnel. Peut-être voudriez-vous tout régler au quart de tour afin de maximiser chaque plage horaire de votre agenda, ou bien, à l’inverse, seriez-vous tentés de laisser votre montre dans un tiroir et fermer votre téléphone cellulaire pour profiter du moment présent sans vous préoccuper du temps qui passe. Peu importe votre choix, le temps étant si précieux, alors pourquoi ne pas essayer d’utiliser ce temps pour faire quelque chose qui vous apportera réconfort et bien-être.

Affronter les problèmes au quotidien

Photo courtoisie

Nous savons tous que la vie amène son lot de défis. Au lieu de se laisser abattre, on peut choisir de régler ses problèmes, un à la fois, de manière à reprendre le contrôle sur son destin. Dans son livre, Reprenez votre vie en main, l’auteur et philosophe Fabrice Midal qui a publié plusieurs best-sellers et qui a étudié la méditation auprès des grands maîtres bouddhistes, propose plusieurs pistes de solutions pour surmonter les obstacles qui sèment notre parcours. Partant du principe qui dit que l’on peut perdre une bataille, mais pas nécessairement la guerre, on comprend qu’il faut faire preuve de courage, agir intelligemment avec stratégie et surtout apprendre à devenir fort psychologiquement. Si une porte se ferme sur soi, voyons celles qui pourront s’ouvrir. L’idée étant de ne jamais baisser les bras.

Vivre en santé

Photo courtoisie

Écouter son corps, voilà un adage bien connu lorsqu’il est question d’être bien dans son corps et vivre en santé. L’auteure Nirmala Gustave, Maître de reiki, sophrologue et praticienne en énergie holistique depuis une quinzaine d’années, propose dans son ouvrage 45 méditations guidées ainsi que plusieurs rituels bien-être afin de régénérer son corps et retrouver la santé principalement en apaisant son système nerveux. Divers exercices physiques antistress, dont l’aquagym, où s’ajoutent des techniques d’automassage et la pratique de la méditation au quotidien ainsi que l’utilisation des pierres, sont autant de méthodes prodiguées et bien expliquées afin de retrouver la forme et la santé. Pour ceux qui sont en baisse d’énergie en cette période de l’année, diverses astuces sont offertes afin d’augmenter son niveau d’énergie. Des rituels beauté au naturel pour obtenir une peau saine sont aussi proposés.

Guérir les blessures émotionnelles

Photo courtoisie

Voilà le guide parfait qui répondra à de nombreuses questions existentielles sur vous-mêmes et sur les raisons qui vous empêchent d’atteindre votre plein potentiel. Blessures émotionnelles, dévalorisation ou encore diverses peurs enfouies en vous sont autant de schémas d’autosabotage ou de mécanisme de défense qui vous empêchent d’avancer dans la vie. C’est ce que l’on appelle des stratégies de protection. Par exemple, devant la peur d’un refus, on n’osera pas demander, par crainte d’un échec, on n’osera pas tenter sa chance. Pour parvenir à vous délivrer de ces attitudes qui sont peut-être ancrées en vous depuis des années, l’auteure Malory Malmasson partage dans son ouvrage 23 exercices clés permettant d’accéder à la meilleure version de soi-même. Les besoins d’être aimé, d’être accepté et d’être valorisé sont autant de besoins vitaux qui permettent l’épanouissement de l’être humain.