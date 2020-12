DARVEAU, Solange Lessard



Au Centre-d'hébergement Saint-Casimir, le 8 décembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Solange Lessard, épouse de feu monsieur Benoit Darveau. Elle était la fille de feu dame Albertine Tremblay et feu monsieur Eugène Lessard. Elle demeurait à Saint-Casimir.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc Darveau (Sylvie Chabot), Sylvie Darveau (Rock Gravel) et Marlène Darveau (François Lacombe); ses petits-enfants: Sébastien (Marisol), Martin (Maude), Miguel (JoAnne), Marie-Kim (Mathieu), Raphaël, Alexandr'Anne (Jean), Michel Jr. (Tania), Maxime et Marylise (Patrick); ses frères et sa sœur: Wilbrod (Margo), Rodrigue (Nicole), Victor (feu Hélène), Dieudonné (Gisèle) et Stella (feu Jim); ses arrière-petits-enfants: Florence, Alexis, Clémence, Marguerite, Roméo, Arthur et Jacob; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre-d'hébergement Saint-Casimir pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (QC), H3A 3S5, tél. : (514) 861-9227 ou 1-888-766-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca