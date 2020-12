Christopher Pouliot: une «patte gauche» à surveiller

Le lanceur gaucher Christopher Pouliot a un avenir prometteur. C’est ainsi qu’on lui a remis, cette semaine, le trophée Russell-Martin, décerné au meilleur espoir professionnel parmi les joueurs de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ).

S’il évolue chez les Voyageurs de Saguenay pendant la période estivale, Pouliot est également membre des Panthers de l’Université de Pittsburgh, en première division de la NCAA.

«Je suis revenu de Pittsburgh vers la fin du mois de novembre et là, je viens de finir mes deux semaines de quarantaine, a indiqué le jeune homme de 19 ans, originaire de Boischatel, dans la région de Québec. Ç’a bien été pour moi cet automne, mon plus gros défi, c’était de prouver que j’étais de retour en pleine forme.»

PHOTO COURTOISIE / Antoine Meunier / Baseball Québec

Pouliot avait en effet composé avec certaines douleurs au coude gauche, l’an dernier, à ses débuts à Pittsburgh et il n’avait pas été en mesure de se faire valoir. Depuis, le lanceur a profité de l’été, chez les Voyageurs, pour montrer qu’une période de repos lui avait été salutaire.

«À mon premier match de la saison, à la mi-juillet, j’ai réussi 13 retraits au bâton en cinq manches contre les Alouettes [de Charlesbourg], ç’a m’a donné un boost», a reconnu l’artilleur, qui a terminé la campagne avec une fiche de 3-0 et une moyenne de points mérités de 2,03 en 20 manches et deux tiers de travail dans la LBJÉQ.

PHOTO COURTOISIE / Audrey Tremblay / Voyageurs de Saguenay

Dominant, celui qui est un grand partisan de Clayton Kershaw, des Dodgers de Los Angeles, a par ailleurs totalisé 32 retraits au bâton, tout en accordant un gros total de trois buts sur balles.

Franchir les 90 milles à l’heure

À Pittsburgh, les parties ont été annulées dans la NCAA et l’entraînement a été perturbé pendant plusieurs semaines en raison de nombreux cas de COVID-19 chez les Panthers. Malgré tout, Pouliot a poursuivi son développement, notamment lors de certains matchs intraéquipe.

«J’ai réussi à gagner quelques milles à l’heure avec ma balle rapide, a souligné le gaucher, dont les meilleurs lancers ont été chronométrés à 91 mph. Je suis content, mais j’ai encore quelques milles à l’heure à aller chercher.»

En fréquentant l’Université de Pittsburgh, Pouliot suit les traces d’un entraîneur qui, selon ses dires, a été très important dans son développement: Marc-Antoine Bérubé.

À propos de Bérubé: Il a fréquenté l’Université de Pittsburgh en 2015 avant d’évoluer dans les ligues mineures dans l’organisation des Athletics d’Oakland. Celui qui était artilleur droitier occupe maintenant le poste de coordonnateur des lanceurs à l’Académie de baseball du Canada (ABC), qui rassemble les meilleurs joueurs du Québec.

«J’ai d’abord connu Marc-Antoine comme entraîneur dans le programme sports-études à Québec, avec les Canonniers, a raconté Pouliot. Il m’a tout de suite impressionné par son éthique de travail et il était toujours bien préparé. Nous nous sommes ensuite retrouvés à Montréal, à l’ABC. C’est un bon entraîneur au niveau technique, mais aussi pour l’aspect mental et ça, c’est très important au baseball. C’est beaucoup grâce à lui si je suis rendu à Pittsburgh et pas seulement en raison des contacts qu’il avait pour que je puisse y aller.»

Repêché un jour?

Benoît Rioux

S’il rêve d’atteindre le baseball majeur, Christopher Pouliot préfère ne pas se projeter trop loin et y aller une année à la fois.

«La nature a été bonne pour moi puisque je suis gaucher, a reconnu le jeune lanceur en riant. Ça me donne probablement une chance de plus de percer.»

«Je ne serais pas surpris qu’il soit repêché un jour, a pour sa part observé son ancien entraîneur Marc-Antoine Bérubé. Je ne l’aurais pas recommandé à l’Université de Pittsburgh sans être convaincu de son potentiel. Pour l’encadrement, c’est dur de trouver mieux qu’à Pittsburgh. Là-bas, t’es mieux traité que dans les ligues mineures.»

COURTOISIE

«Christopher, c’est un naturel, il a de la facilité dans tout, a poursuivi Bérubé. Plus jeune, il avait tendance à se mettre lui-même des bâtons dans les roues, car c’est un perfectionniste. Il avait de la misère à accepter l’échec et il se mettait de la pression, mais c’est fou le progrès qu’il a réalisé, autant sur le terrain qu’à l’extérieur.»

Pas avant quelques années

En raison de la pandémie de COVID-19 et de son statut de freshman qui a été protégé dans la NCAA, Pouliot risque de fréquenter l’Université de Pittsburgh pendant encore au moins deux ans avant d’être admissible au repêchage du baseball majeur.

«La prochaine étape est de disputer mes premiers matchs dans la NCAA, a-t-il dit, lui qui retournera à Pittsburgh dès le début du mois de janvier. Jusqu’à maintenant, on dit qu’une saison aura lieu en 2021. En me retrouvant au monticule contre les autres équipes, je vais avoir une meilleure idée à quoi ressemble le calibre.»

Les Panthers de l’Université de Pittsburgh, avec lesquels a aussi évolué le joueur d’avant-champ québécois Charles Leblanc, évoluent dans la conférence ACC, qui est particulièrement populaire auprès des recruteurs aux États-Unis. Bérubé a été repêché par Oakland en 2015, Leblanc par les Rangers du Texas en 2016 et Pouliot pourrait s’ajouter dans quelques années.