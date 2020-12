LAHAYE, Lucie



À son domicile, le 8 décembre 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Lucie Lahaye, fille de feu monsieur Florent Lahaye et de feu dame Lucienne Rochon, conjointe de M. André Guillot. Elle demeurait à Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans.La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairemardi le 15 décembre 2020 de 9h à 10h15.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial.Elle laisse dans le deuil outre son conjoint André; son fils Philippe Guillot (Amélie Redman) et leurs enfants Vivianne et Henri; ses frères, sa sœur et ses belles-soeurs: feu Nicole, Gérard (Marielle Roberge), André (Ghislaine Levesque), Micheline, Michel (feu Michèle Delaunière); son beau-frère Roger Guillot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à son neveu Gilles Lahaye (Bébé Gilles) et au personnel du CLSC Orléans pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666