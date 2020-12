De retour pour une 9e année

Depuis 2013, la Loto Mobile a permis d’amasser plus de 600 000 $ pour l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Photo courtoisie

La Loto Mobile + 2021, dont la vente des billets est déjà commencée, permettra aux gagnants de se partager huit lots, totalisant 77 000 $. De plus, il y a 45 $ en coupons rabais sur chaque billet acheté. Le tout pour 20 $ le billet ou 50 $ les trois. Le tirage des grands prix est prévu pour le 3 septembre 2021 à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Consultez les points de vente et achetez vos billets en ligne à l’adresse suivante : https://fhdl.ca/loto-mobile.

Un golfeur qui s’ennuie

Photo courtoisie

Charles Morin, de Québec mais membre du club de golf St-Georges de Beauce, est nostalgique en cette fin d’année 2020. Il pense constamment à son voyage de golf annuel dans le Sud qui a été annulé cet automne à cause de la COVID-19. Charles, natif de St-Martin (Beauce) était du groupe des 28 golfeurs (la plupart membres à St-Georges) qui l’an passé étaient partis à Riviera Maya au Mexique pour pratiquer leur sport favori. Depuis une dizaine d’années, le groupe se paie un voyage de golf à l’automne. Le 6 décembre dernier, Charles a profité de la première neige pour pratiquer son « snow wedge » dans la cour arrière de son domicile (photo) à défaut de le faire dans le Sud.

Souvenirs d’Adjutor

Photo courtoisie

Vous avez été nombreux à me faire parvenir des souvenirs et même des photos du joueur de centre Adjutor Côté décédé le 30 novembre dernier à l’âge de 96 ans. Léo Roy de Québec m’a fait parvenir la photo officielle d’Adjutor (à gauche) qui a fait deux séjours avec les As de Québec (à ses débuts en 1944-45 et à la fin de sa carrière professionnelle en 1954), puis Gaétan Ruest, maire d’Amqui de 1998 à 2017, m’a expédié une photo d’Adjutor (à droite) avec l’équipe de hockey senior Brading d’Amqui, en compagnie du bijoutier Pineau et du marchand de meubles Fernand Marmen. De beaux souvenirs.

Anniversaires

Photo courtoisie

Patrick Zabé (photo), chanteur et antiquaire de Québec, 79 ans... Robert Lepage, metteur en scène, scénographe, auteur dramatique, acteur et cinéaste de Québec, 63 ans... Philippe Laroche, porte-parole de La Cage Brasserie sportive, de la région de Québec, et actionnaire de La Cage de Lebourgneuf, 54 ans... Antoine Bertrand, comédien québécois, 43 ans... Kevin Parent, chanteur québécois, 48 ans... Martin Fontaine, chanteur québécois (Elvis Story), 56 ans... Jocelyne Cazin, ex-journaliste québécoise, 70 ans... Daniel Bouchard, gardien de but de la LNH (1971-86), 70 ans... Dionne Warwick, chanteuse américaine, 80 ans... Connie Francis, chanteuse italo-américaine, 83 ans... Bob Barker, ex-animateur américain (The Price is right), 97 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 12 décembre 2019 : L’honorable Jean Bazin (photo), 79 ans, avocat né à Québec, nommé au Sénat en 1986 où il siégera jusqu’en 1989... 2017 : Zarley Zalapski, 49 ans, ex-joueur de la LNH (637 matchs)... 2016 : Jean-Claude Deret, 95 ans, scénariste, dramaturge, acteur et écrivain français... 2015 : Jacques Hurtubise, dit Zyx, 65 ans, cofondateur du magazine humoristique Croc... 2009 : Cécile Leduc, 51 ans, assistante à la réalisation des émissions Salut Bonjour et Le Banquier (TVA)... 2007 : Ike Turner, 76 ans, chanteur et guitariste américain... 2005 : Thérèse Renaud, 78 ans, romancière et poète québécoise... 1995 : Olivette Thibault, 81 ans, comédienne québécoise... 1985 : Anne Baxter, 62 ans, actrice américaine... 1980 : Jean Lesage, 68 ans, le père de la Révolution tranquille et premier ministre du Québec de 1960 à 1966.