[IMAGES] Des cadeaux pour 200 enfants défavorisés

Le maire de Québec et les joueurs de football du Rouge et Or de l’Université Laval ont fait des heureux vendredi en allant porter l’équivalent de 100$ en cadeaux de Noël à 200 enfants défavorisés de Québec.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Malgré la pandémie, la neuvième édition de l’Opération Cadeaux de Noël, organisée par Le Pignon Bleu et la Fondation Benjo, a permis de mettre un sourire au visage de 25 enfants de plus que l’an dernier. Cinq familles ont aussi bénéficié d’une «Nuit magique» au Château Frontenac pour l’occasion.

«Un événement comme ça a une importance encore plus grande en temps de pandémie, on voit les besoins augmenter», a indiqué la directrice générale du Pignon Bleu, Roseline Roussel.

« Honnêtement, ça nous fait du bien à nous aussi! C’est [difficile] pour tout le monde, mais il y a encore quelque chose dans notre frigidaire. Alors on est allé faire plaisir à des jeunes qui [ne l’ont pas facile] », a mentionné M. Labeaume.

