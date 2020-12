BOUDREAULT-ROUSSEAU, Rachelle



Au CHSLD de Saint-Flavien, le 5 décembre 2020, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédée madame Rachelle Boudreault-Rousseau, épouse de feu monsieur Gérard Rousseau, fille de feu madame Marie-Louise Dion et feu monsieur Aimé Boudreault. Elle laisse dans le deuil ses enfants, son fils Daniel (Clairette Tardif), sa fille Francine (Stéphane Turgeon); ses petits-enfants Dominic (Chloé Arsenault) et Mélanie (Maxime Coudé), ses sœurs Sr. Simone a.m.j., Hélène, son frère Jean-Paul; ses belles-sœurs et beau-frère Jeanne Cadotte (feu Lucien), Robert Lagassé (feu Jeannette) et Sr. Gracia Rousseau r.j.m. ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier de tout cœur l'équipe exceptionnelle du CHSLD de Saint-Flavien pour les excellents soins et leur dévouement prodigués tout au long de ces 8 dernières années. Un merci particulièrement spécial au Dr Denis Monfette pour son suivi médical remarquable dispensé au fil des ans. La famille vous accueillera à laà compter de 13h.Vous pouvez exprimer vos témoignages de sympathie en offrant un don à la Fabrique Sainte-Élisabeth-de-Lotbinière (communauté Saint-Octave-de Dosquet), 1154, rue Principale, St-Agapit, Qc G0S 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire