LÉVESQUE, Noëlla Lebrun



À la résidence Place de l'Étoile de Saint-Pascal, le 8 décembre 2020, est décédée à l'âge de 90 ans et 11 mois, Mme Noëlla Lebrun, épouse de feu M. Arthur Lévesque, fille de feu Mme Wilhelmine Pelletier et de feu M. Omer Lebrun. Elle demeurait à Saint-Bruno de Kamouraska.Une lecture de prières aura lieu ultérieurement lors de la mise en terre des cendres au cimetière de Saint-Bruno de Kamouraska. Elle était la mère de: Normand (Christine Beaulieu), feu Jude; la sœur de: feu Lucienne (feu Joseph Ouellet), feu Léopold (feu Lucienne Dubé), feu Cécile (feu Mandoza Pelletier), feu Jérome, Simone (feu Lucien Dionne), feu Gabrielle, feu Bertrand et la belle-sœur de: feu Raymond (Monique Mignault), feu Armand (feu Thérèse Chamberland), feu Ludger (feu Carmelle Blondeau), feu Marie-Jeanne (feu Gérard Dionne), feu Marcelle (feu Paul-Émile Mignault), feu Hélène (feu Bernard Lévesque), Hugues (Monique Ouellet), Aldée (Lucie St-Pierre), feu Cécile (Adrien Lebrun), Yvette (Gérard Raymond). Sont aussi affectés par son départ tous ses neveux et nièces, ses cousins et cousines et autres parents des familles Lebrun et Lévesque. Des sincères remerciements sont adressés au Dr Mario Lebel ainsi qu'à tout le personnel et la direction de la Résidence Place de l'Étoile pour leur accompagnement et les excellents soins Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la