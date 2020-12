Élection partielle en pleine pandémie à L’Ancienne-Lorette

Les 13 356 électeurs de L’Ancienne-Lorette sont appelés aux urnes, samedi et dimanche, pour désigner un successeur au défunt maire Émile Loranger, décédé de façon subite le 2 avril. À cause de la pandémie, le scrutin initialement prévu pour le 4 octobre a dû être reporté. La campagne électorale, sûrement une des plus longues de l’histoire du Québec, a donc duré presque 100 jours. Cinq candidats s’affrontent pour cette élection qui se déroule dans des conditions sanitaires strictes, comme l’obligation – pour chaque électeur – de porter un masque. Le Journal s’est entretenu avec chacun des prétendants au poste de maire.

En rafale

Quelque 14,8 % des électeurs se sont déjà prononcés lors du vote par anticipation du 27 septembre. Leurs bulletins sont gardés en sécurité dans l’attente d’être comptabilisés dimanche soir.

Pour éviter les trop grandes affluences, la municipalité suggère aux électeurs dont l’adresse est paire de voter aujourd’hui et à ceux dont l’adresse est impaire de se déplacer demain.

À la Ville, on insiste pour dire que toutes les mesures sanitaires ont été prises, dans les quatre lieux de votation, pour garantir un vote sécuritaire.

Le budget 2021 de L’Ancienne-Lorette sera normalement déposé le mardi 15 décembre.

Le mandat du prochain maire (ou mairesse) durera moins d’un an. Il se terminera le 7 novembre 2021, date de la prochaine élection municipale générale.

William Fortin

Âge : 30 ans

Profession : Analyste en procédés et méthodes.

Expérience politique : Candidat défait au poste de conseiller municipal en 2013 et candidat défait à la mairie en 2017.

Priorités : Contredisant une idée répandue, il calcule que les résidents de L’Ancienne-Lorette ont un taux de taxation parmi les plus élevés de l’agglomération. Sa priorité est donc de réduire les dépenses pour «ramener le compte de taxes à un niveau acceptable».

Il compte également poursuivre la bataille juridique dans le dossier des dépenses d’agglomération. Son autre priorité est la sécurité routière, surtout autour des écoles primaires et des garderies de la ville. Aussi, le candidat évoque l’importance de la protection et de l’aménagement des parcs municipaux.

Louis Marcotte

Âge : 72 ans

Profession : Enseignant à la retraite et formateur à l’Université Laval. Ancien restaurateur.

Expérience politique : Ex-conseiller municipal d’Équipe Loranger (2006 à 2013). Il a perdu deux élections comme conseiller municipal, en 2013 puis en 2017. Lors de ce dernier scrutin, il a affronté une candidate de l’équipe de l’ancien maire.

Priorités : Il se présente comme un disciple d’Émile Loranger. Convaincu que L’Ancienne-Lorette va remporter la bataille judiciaire dans le dossier de la quote-part, il compte retourner les sommes gagnées devant la cour dans les poches des contribuables.

Il propose la mise en place d’un partenariat entre les institutions scolaires et les entreprises de la municipalité en vue «de faciliter l’intégration des apprenants». Aussi, en ce contexte de pandémie, M. Marcotte promet de mettre l’accent sur l’achat local pour stimuler l’économie.

Ginette Nadeau

Âge : 67 ans

Profession : Notaire à la retraite

Expérience politique : C’est sa première candidature à des élections.

Priorités : Se qualifiant de rigoureuse et affirmant avoir une grande capacité d’écoute acquise pendant sa carrière, elle avance que sa principale priorité est «de régler le dossier [des inondations] de la rivière Lorette pour que les gens qui sont touchés puissent enfin dormir tranquilles».

Son second engagement concerne le dossier d’agglomération pour «aller récupérer les sommes qui nous sont dues par la Ville de Québec et être présents sur le conseil d’agglomération pour faire valoir nos intérêts».

Enfin, elle dit s’opposer au prolongement de l’autoroute 40 sur le territoire de L’Ancienne-Lorette.

Guillaume Paradis

Âge : 42 ans

Profession : Conseiller en communication au ministère des Transports du Québec (MTQ).

Expérience politique : C’est sa première candidature à des élections.

Priorités : Il dit vouloir retourner les sommes issues de la bataille d’agglomération aux Lorettains. Dans ce dossier, la Ville de Québec a porté la cause en appel, et un jugement est toujours attendu. M. Paradis promet également «une saine gestion des finances municipales avec des services de qualité».

Il dit par ailleurs vouloir réaliser certaines améliorations aux infrastructures de la ville, notamment les parcs. En lançant sa campagne électorale, il s’était également engagé à limiter toute hausse de taxes à l’inflation.

Gaétan Pageau

Âge : 58 ans

Profession : Professionnel dans une société d’État

Expérience politique : Conseiller municipal indépendant depuis 2013, il a dû démissionner de son poste pour pouvoir se présenter à cette élection.

Priorités : Insistant sur son expérience municipale, il soutient «qu’on doit continuer de payer le plus bas compte de taxes à L’Ancienne-Lorette». Selon lui, «le dossier d’agglomération ne doit pas tomber entre deux chaises et l’argent doit être retourné aux citoyens».

Aussi, la sécurité routière doit rester une priorité. Il s’engage d’autre part à mettre en valeur les espaces verts et les parcs municipaux. Il continuera à se battre contre le prolongement de l’autoroute 40.