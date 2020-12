AUCLAIR, Jocelyn



À l'Hôpital Chauveau, le 5 décembre 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé entouré des siens, monsieur Jocelyn Auclair, époux de dame Jocelyne Duchesneau, fils de feu dame Albertine Latulippe et de feu monsieur Emile Auclair. Il demeurait à Saint-Émile. Il a été confié à lapour crémation.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses jumelles: Isabelle (Nicolas Jean) et Patricia (Eric Gingras); ses petits-enfants qu'il aimait tant: Edouard, Eve, Elliot, Hubert, Charles-Olivier et Félix-Antoine. Il était le frère de: feu Juliette (feu Georges Théberge), feu Armandine (feu Paul-Émile Therrien), feu Rita (feu Jean-Paul Verret), feu Bella, feu Jacqueline (feu Émilien Fréchette), feu Pauline, feu André (Julienne Rhéaume), Gaston (Diane Collin), feu Roland, Murielle (Gaston Renaud),feu Michel (Lucie Verret), feu Yvon; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Duchesneau: feu Jocelyn (Francine Cloutier), feu Michel (Dyann Bérubé), Carole (Jean-Charles Campeau), Lise (Nil Cloutier), feu Richard, Alain (Lise Savard). Il laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du centre de pneumologie de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et au personnel de l'hôpital Chauveau, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél :418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucpq.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca.