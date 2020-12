Funérailles intimes pour l'ex-ministre Marc-André Bédard

Après la pluie d’hommages qui a suivi son décès survenu le 25 novembre dernier, l’ancien ministre péquiste Marc-André Bédard a eu droit, samedi après-midi, à des funérailles touchantes dans sa cathédrale de Saguenay.

Après une cérémonie au Salon funéraire Gravel & fils, plus tôt en journée, le cortège s'est déplacé à la cathédrale Saint-François-Xavier où seuls la famille et quelques amis ont pu être admis, dont Stéphane Bédard, l'un des fils du défunt qui a, comme son père, été député du Parti québécois.

Étant donné les mesures sanitaires, le nombre de proches admis à la célébration de la vie de l’ancien élu était limité à 21. Pour autant, cela n’a pas empêché l’événement d’être touchant, et les témoignages d’être à la hauteur de l’homme qu’a été Marc-André Bédard.

Lorsque la situation sanitaire le permettra, l’ancien confident de René Lévesque et réformateur du système de justice recevra un hommage national.

C’est ce qu'avait annoncé le premier ministre François Legault le 26 novembre dernier, au lendemain du décès de l'ex-homme d'État. Les drapeaux seront alors mis en berne à l’Assemblée nationale et un registre des condoléances sera mis en ligne, avait-il précisé.

Plusieurs réalisations

M. Bédard est décédé à l’âge de 85 ans de complications liées à la COVID-19. Ministre de la Justice dans le gouvernement de René Lévesque de 1976 à 1984, indépendantiste de la première heure, Marc-André Bédard a eu un impact considérable sur la société québécoise à travers sa carrière.

C’est entre autres sous sa supervision que la loi 101 a été adoptée, en 1977, loi alors déposée par son collègue Camille Laurin.

Avocat de la défense de formation, Me Bédard est devenu réformateur: il a créé le Conseil de la magistrature, dépoussiéré le mode de nomination des juges, ajouté à la Charte des droits et libertés l’interdiction de discriminer en fonction de l’orientation sexuelle et modernisé le droit de la famille.

Son implication dans la société québécoise ne s’est pas arrêtée après son départ de la vie politique en 1985, au contraire: Marc-André Bédard s’est donné corps et âme à une foule de causes, en particulier dans les domaines de l’éducation et de l’agriculture.