Justin Barron en confiance aux côtés de Kaiden Guhle

Le défenseur Justin Barron a trouvé, au sein d’Équipe Canada junior (ÉCJ), tout un allié à la ligne bleue en Kaiden Guhle. Jumelé à l’espoir du Canadien de Montréal dès le début du camp, le joueur des Mooseheads d'Halifax se sent en confiance à ses côtés.

«Guhle est un excellent joueur, a dit Barron en visioconférence samedi. Nous sommes deux gros défenseurs qui patinent bien et qui aiment le jeu rapide. Nous avons des styles similaires et on se complémente vraiment bien.»

Outre sa chimie avec Guhle, Barron était élogieux envers le programme de hockey des Mooseheads qui, chaque année, sont bien représentés au Championnat du monde junior.

«Je suis fier d'être originaire d’Halifax et de représenter les Mooseheads, qui ont une organisation de première classe. Année après année, ils produisent des choix au repêchage et envoient des joueurs au Mondial. Ça démontre à quel point ils développent bien leurs joueurs.»

Quinn profite du système de Tourigny

De son côté, l'attaquant Jack Quinn est heureux de vivre sa première expérience au camp d’équipe Canada et a été soulagé d’apprendre qu’il serait de la formation.

«J’étais un peu nerveux au début du camp, mais je me suis ajusté assez rapidement et je suis devenu plus à l’aise avec les gars. La transition se fait bien et je m’améliore chaque jour [...]. C’est un honneur de jouer pour Équipe Canada.»

Le fait qu’il évolue sous la férule d’André Tourigny avec les 67’s d’Ottawa a certainement aidé à son adaptation.

«C’était un avantage, pour moi, de le connaître et de connaître son système, qui est le même en place à Ottawa. Je sais aussi ce qu’il veut de ses joueurs, c’est-à-dire beaucoup de travail et d’intensité sur la glace», a expliqué le choix de première ronde des Sabres de Buffalo, le huitième au total, au dernier repêchage.