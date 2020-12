La Californie ouvre ses portes à HGrégoire

Dix ans après avoir tenté sa chance en Floride, HGrégoire poursuit sa croissance aux États-Unis, cette fois par l’ouverture d’une première succursale en Californie.

L’entreprise québécoise, spécialisée dans la vente de voitures d’occasion, vient en effet d’acquérir un concessionnaire Infiniti de Monrovia, en banlieue de Los Angeles, sur le point de devenir le prochain chef-lieu de sa croissance au pays de l’oncle Sam.

« La plupart ne réalisent pas à quel point nos activités américaines sont devenues importantes, affirme John Hairabedian, 29 ans, le président et chef de la direction de l’entreprise fondée par son père (Greg) au début des années 1990. Aujourd’hui, au moins 60 % de nos activités sont concentrées aux États-Unis. »

Toujours dirigé de Saint-Eustache, en banlieue nord de Montréal, le détaillant aura vendu plus de 70 000 véhicules cette année !

Un nouveau record établi malgré la pandémie, le ralentissement économique et les fermetures de succursales pendant plusieurs semaines au pays.

Ses ventes avoisinent aujourd’hui les deux milliards de dollars, une croissance qui lui vaut de faire perpétuellement partie des palmarès d’entreprises en croissance. Le dernier en date, du Canadian Business, classait HGrégoire au 131e rang des 415 entreprises affichant la plus forte croissance au pays. En cinq ans, ses revenus auraient crû de 701 % !

Photo courtoisie

Comme Amazon

Ce succès, estime son jeune président, est intimement lié à la décision de la québécoise de revoir du tout au tout, il y a quelques années, l’expérience de l’achat d’un véhicule. Constatant que 90 % des clients magasinent en ligne avant de se rendre en succursales et que près de 50 % se concluront de la même manière, le détaillant s’est ajusté.

« Nous nous percevons maintenant comme une entreprise technologique qui s’adonne à vendre des véhicules. Comme d’autres, nous avons affiné nos outils en intégrant l’intelligence artificielle et l’interprétation de nos données, comme un Aldo ou Frank And Oak le font. »

Depuis, les concessionnaires ont commencé à voir leur vocation changer. De leurs fonctions traditionnelles de lieux d’essai et d’achat de véhicule, ces concessionnaires sont de plus en plus utilisés par HGrégoire comme simple vitrine pour les consommateurs et comme centre de distribution pour les ventes en ligne.

« Lorsque nous avons réalisé que 30 % de nos ventes de véhicules en Floride étaient faites en ligne par des résidents de Californie, il devenait intéressant d’ouvrir une succursale directement sur place. Un peu comme un Amazon ou un Simons le feraient. »

Le gros de l’attention obtenue sur la côte Ouest américaine lui vient de sa nouvelle enseigne, HGregLux, établie à Pompano en Floride.

Cette dernière se consacre uniquement à la vente de véhicules de collection (Ferrari, MacLaren, Maserati, entre autres). Des véhicules de 200 000 à 300 000 $ US, pour la plupart et qui atteignent parfois le million de dollars.

Concurrence féroce

HGrégoire entend investir 40 millions $ dans un premier temps en Californie, cet État de la côte Ouest le plus populeux des États-Unis.

Son centre de distribution, d’un millier de véhicules, sera agrandi pour en compter trois fois plus avant longtemps, explique M. Hairabedian, néanmoins modeste.

Diplômé en finance de l’Université Chapman, en Californie, ce dernier connaît la force de ses concurrents. CarMax et Carvana, entre autres, sont de grands joueurs dans le même domaine.

À la différence de HGrégoire, une société privée, ces entreprises sont publiques avec des capitalisations boursières de 20 à 40 milliards $ US. De quoi intimider...

« C’est un peu comme David contre Goliath, ce que nous vivons, reconnaît-il. Mais nous sommes prudents. Car contrairement à d’autres, notre philosophie est de construire pour 100 ans. Une façon comme une autre de nous préserver de toute tentation des raccourcis. Pour nous, c’est un marché à la fois. Sans hâte, mais pour longtemps. »

HGrégoire en bref

Fondation : 1993 par Greg Hairabedian

Président et chef de la direction : John Hairabedian

Siège social : Saint-Eustache, Québec

Employés : Environ 1700

Réseau : 30 succursales ; 21 au Québec et 9 aux États-Unis

Chiffre d’affaires : Près de 2 milliards de dollars