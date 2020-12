Repêchage LNH 2021: la chute d’Aatu Räty

L’an dernier, le nom de l’attaquant Aatu Räty semblait destiné à suivre celui d’Alexis Lafrenière comme premier choix au total du repêchage de 2021. En un an, les choses ont changé et pas nécessairement pour le mieux dans le cas du Finlandais.

Il y a deux ans, à 16 ans, Räty avait fait une entrée fracassante au sein de la formation des moins de 20 ans du Kärpät d’Oulu, récoltant 31 points en 41 matchs. À ce moment, on voyait poindre à l’horizon un autre surdoué finlandais dans la lignée des Patrik Laine, Kaapo Kakko ou Jesperi Kotkaniemi.

La saison dernière, toutefois, ne s’est pas déroulée comme il l’aurait souhaité. Avec le même programme des moins de 20 ans, il n’a pas été en mesure d’atteindre la vitesse supérieure, terminant avec un maigre deux buts et 19 passes pour 21 points en 31 matchs. La saison 2019-2020 aura au moins permis au Finlandais de mettre les pieds dans le hockey professionnel, puisque le grand club a fait appel à lui lors de 12 matchs au cours desquels il a cumulé quatre points.

On avait donc hâte de voir si l’an dernier n’était qu’une erreur de parcours.

Déjà à son sommet?

«Il va falloir qu’il augmente son niveau de jeu cette année et qu’il trouve un moyen de bien jouer dans les tournois internationaux. On commence à avoir le sentiment d’un gars qui a plafonné et qui n’a pas continué de progresser comme il aurait pu. C’est certain qu’il sera suivi avec attention cette année», notait un recruteur de l’Ouest en début de saison.

Pour l’instant, les résultats ne sont pas convaincants.

En six matchs avec l’équipe pro d’Oulu, il a récolté deux buts, alors qu’il a ajouté sept points en huit parties chez les moins de 20 ans. Ses prestations en dents de scie ont même forcé l’équipe finlandaise qui participera au Championnat mondial de hockey junior, à Edmonton, à partir du 25 décembre, à l’exclure de son alignement. Il avait pourtant fait partie de la sélection l’an dernier.

«C’est un début de saison difficile pour moi. Je n’ai pas très bien joué et je n’obtiens pas beaucoup de temps de glace. Je pense que ça fait partie du processus. Au prochain niveau, je devrai peut-être commencer en jouant peu et je devrai forcer la main des entraîneurs. Toutefois, je ne cacherai pas que je ne suis pas habitué à avoir un rôle secondaire et ne pas jouer beaucoup. Mais je ne considère pas que je mérite plus en ce moment, c’est à moi de prouver que je mérite de jouer davantage», a-t-il mentionné dans une entrevue avec Le Journal.

Le joueur de centre de 6 pi 1 po et 187 lb ne le cache toutefois pas : il compte prouver qu’il mérite d’être de retour au sommet de la liste des recruteurs.

«C’est mon objectif cette saison. Je veux bien faire et jouer du mieux que je peux. Par contre, je ne crois pas que je dois me placer une pression qui n’est pas nécessaire sur les épaules.»

Aatu Räty

Kärpät d’Oulu (SM-Liiga)

Photo courtoisie, Karpat Oulu

Centre | 6 pi 1 po | 187 lb

Statistiques 2020-2021