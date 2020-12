Repêchage LNH 2021: Luke, le 3e Hughes

On ne sait pas ce que Jim et Ellen Hughes ont donné à leurs trois fils quand ils étaient jeunes, mais on doute que ce ne soit que du lait à 3,25 % de gras! Après Jack et Quinn, voici que le cadet de la famille Hughes, Luke, risque d’être l’un des premiers choix de son année de repêchage.

Luke, un défenseur comme son frère Quinn, évolue avec l’équipe des moins de 18 ans du Programme national de développement américain. Certains le voient comme une version améliorée de son frère – ce qui n’est pas peu dire –, alors que d’autres vont jusqu’à dire qu’il est le meilleur des trois.

«Je pense que mon style s’apparente évidemment plus à celui de Quinn puisque nous sommes tous les deux des défenseurs, mentionne Luke en entrevue au Journal. Je pense toutefois que je suis en mesure d’utiliser mon physique à mon avantage plus que lui. Une chose est sûre toutefois, je pense qu’on voit tous le jeu de la même façon.»

Luke possède effectivement le physique le plus avantageux des trois frères, à 6 pi 2 po et 176 lb, contre 5 pi 10 po et 170 lb pour Quinn et Jack.

ENFIN SOUS SON AILE

Son entraîneur avec le programme national de développement américain, Dan Muse, sourit quand on lui demande comment il se sent de diriger l’un des trois frères Hughes. Il sait très bien pourquoi on lui pose cette question.

C’est qu’avant de diriger au programme, Muse a passé deux saisons comme entraîneur-chef du Steel de Chicago dans l’USHL et il a donc affronté à plusieurs reprises l’équipe américaine des moins de 18 ans qui comptait dans ses rangs Quinn, le frère aîné de la famille.

Par la suite, il a obtenu une promotion en étant nommé adjoint à Peter Laviolette avec les Predators de Nashville, où il a passé trois saisons, dont la dernière où il a, de nouveau, affronté Quinn maintenant un porte-couleurs des Canucks de Vancouver, mais aussi Jack avec les Devils du New Jersey.

«Je suis bien content d’avoir Luke avec mon équipe. Je me souviens très bien de voir Quinn diriger l’avantage numérique du programme national quand j’étais avec le Steel de Chicago. Il nous a fait mal à plusieurs reprises.»

Pour Muse, même s’ils partagent le même nom de famille, les trois frères sont tous très différents.

«Ce sont tous des joueurs très talentueux. Par contre, Luke possède l’avantage de son physique. Il se déplace très bien sur la patinoire, est un patineur fluide et est efficace en espaces restreints. L’une des choses qui m’impressionnent le plus avec lui, c’est la façon avec laquelle il réussit à se déplacer le long de la ligne bleue adverse. Il parvient à créer de nombreuses chances de marquer de cette façon.»

L’APPORT DES FRÈRES

Chaque année, les joueurs admissibles au repêchage mentionnent à quel point ils ont appris de coéquipiers ou membres de leur famille qui sont passés par là. Dans le cas de Luke Hughes, c’est un peu différent. Oui, ses deux frères ont vécu leur année de repêchage avant lui, mais la leur ne se compare en rien au contexte dans lequel il vit la sienne.

«C’est une drôle d’année. Pour l’instant, je me concentre à être la meilleure version de moi-même chaque jour parce qu’on ne sait jamais quand ça pourrait être notre dernier match. Évidemment, ce sont des circonstances différentes des années de repêchage de mes frères. Par contre, j’ai pu voir comment ils ont géré la pression et les attentes, et ils l’ont bien fait. Je peux apprendre de ça.»

Luke Hughes

Programme national américain des moins de 18 ans

Défenseur gaucher | 6 pi 2 po | 174 lb

Statistiques cette saison : 13 matchs, 2 buts, 5 passes, 7 points