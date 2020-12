Le Crew prend la couronne des Sounders

Douze ans après son premier triomphe, le Crew de Columbus a enlevé la seconde coupe MLS de son histoire, samedi, face aux Sounders de Seattle. L’équipe de l’Ohio l’a emporté 3 à 0 devant les gradins clairsemés de leur MAPFRE Stadium.

Il y avait de l’ambiance dans la forteresse presque imprenable du Crew, couronnant à merveille une saison trouble, mais bien menée par la Major League Soccer.

Derrière ses remparts, le Crew n’avait plié qu’une seule fois en 13 occasions cette saison. Cette seule défaite à domicile est survenue en octobre face à l’Impact.

Le nouveau venu de l’année, Lucas Zelarayan, a inscrit deux buts très importants, dont le coup de massue à la 82e minute. Explosion de joie chez les joueurs du Crew, qui savaient que le match était désormais dans la poche.

Gardien peu occupé

L’équipe locale a aussi été la plus dangereuse en début de rencontre et ses coups de semonce à répétition ont fini par payer, deux fois plus tôt qu’une. À la 25e minute, Zelarayan a ouvert la marque sur une reprise de volée et Derrick Etienne en a ajouté quelques instants plus tard, permettant aux partisans de célébrer en utilisant leurs fumigènes jaunes.

Le Crew avait maintenu le ballon hors de son filet lors des deux derniers matchs et a poursuivi ses bonnes habitudes. Dix cas de COVID-19 lors du dernier mois et l’absence de morceaux importants en Darlington Nagbe et Pedro Santos n’ont pas suffi à ralentir Columbus.

De plus, le Crew retrouvait son gardien partant Eloy Room, lui-même infecté il y a quelques semaines par le coronavirus. Le Néerlandais a vu beaucoup de frappes de Seattle fuir le cadre et il n’a effectué qu’un seul arrêt.

Lodeiro réduit au silence

Les Sounders avaient l’occasion de défendre leur couronne chèrement gagnée face au Toronto FC l’an dernier. Il s’agissait également d’une quatrième présence en finale en cinq ans pour la troupe de Brian Schmetzer, souvent vantée pour sa constance.

Le quatuor offensif de Seattle n’a pas vraiment été en mesure de peser sur l’accélérateur dans ce match et le maestro Nicolas Lodeiro a été muselé en milieu de terrain.

Un autre aspect de ce match a été l’indiscipline des joueurs des Sounders en raison de la frustration. À peine entré dans le match après la mi-temps, Brad Smith a été chanceux de ne recevoir qu’un carton jaune après avoir tenté de se faire justice à la 49e minute.

Autre exploit de Porter

Il y a maintenant cinq ans, l’entraîneur Caleb Porter menait les Timbers de Portland à leur première conquête de la coupe MLS. En 2015, l’équipe de l’État de Washington l’avait emporté face... au Crew.

C’est maintenant à la barre de ce dernier club que Porter ajoute un titre à son curriculum vitae, déjà impressionnant. Il devient ainsi le troisième instructeur-chef à remporter le convoité trophée avec deux équipes.

Le légendaire Bruce Arena, qui a remporté cinq titres avec le D.C. United et le Galaxy de Los Angeles, et Sigi Schmid (Galaxy et Crew) sont les autres pilotes faisant partie de ce groupe select.

Parlant de page d’histoire, l’arbitre-assistante Kathryn Nesbitt est devenue la première femme à officier un match de championnat d’un sport professionnel masculin en Amérique du Nord.