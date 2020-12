Le PDG de la BN empoche 10,6 M$

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Louis Vachon exerce des options

Photo d'archives

Le grand patron de la Banque Nationale, Louis Vachon, a encaissé un profit de 10,6 M$, la semaine dernière, en exerçant des options d’achat d’actions. Puis, cette semaine, deux autres dirigeants de l’institution ont fait de même : Denis Girouard a ainsi réalisé un gain d’un peu plus de 200 000 $ tandis que Lucie Blanchet a touché environ 82 000 $. L’action de la BN a récemment récupéré les pertes qu’elle avait subies dans la foulée de la pandémie.

Bons profits pour deux dirigeants de BRP

Deux dirigeants de Bombardier Produits récréatifs (BRP) ont exercé des options la semaine dernière. Sandy Scullion, vice-président principal à la commercialisation, a ainsi touché un profit de 858 000 $, alors que Yannick Desrochers, vice-président à la planification financière, a empoché un peu plus de 156 000 $.

La Caisse réduit sa position dans Boralex

En toute discrétion, la Caisse de dépôt a vendu pour 102 millions $ d’actions de Boralex au cours des trois dernières semaines. Avant cette transaction, l’institution détenait 17,3 % du producteur d’électricité renouvelable. Le mois dernier, Boralex a annoncé l’acquisition d’une participation de 49 % dans trois parcs éoliens québécois, laquelle appartenait à la Caisse, pour 121,5 M$.

Ventes en gros chez Lightspeed

Sept hauts dirigeants et une administratrice de Lightspeed ont vendu des blocs d’actions de l’entreprise technologique montréalaise depuis le début du mois. Six dirigeants ont empoché 5,6 M$ ensemble en exerçant des options tandis que deux autres initiés ont touché plus de 1,4 M$ en vendant des actions. Lightspeed a récemment atteint un nouveau sommet en Bourse et vaut désormais plus de 7,5 G$.

Un VP de CAE vend

Le vice-président à la stratégie et aux relations avec les investisseurs de CAE, Andrew Arnovitz, a réalisé un gain de près de 425 000 $ en exerçant des options, la semaine dernière. Le titre de CAE est l’un de ceux qui ont le mieux performé en Bourse dans le secteur aéronautique au cours des derniers mois.

Le PDG du CN encaisse 2,6 M$

Jean-Jacques Ruest, le grand patron du Canadien National, a réalisé un joli profit d’un peu plus de 2,6 M$ en exerçant des options, cette semaine. Même s’il habite à Montréal, M. Ruest a effectué cette transaction à partir d’un compte libellé en dollars américains.