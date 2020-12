Catherine Ringer: «Les gens étaient heureux qu’on ne fasse que du Rita Mitsouko»

La rencontre artistique et amoureuse entre Catherine Ringer et le regretté Fred Chichin, en 1979, a donné naissance à l’un des groupes français les plus marquants de son époque. Quarante ans plus tard, les succès Marcia Baïla, C’est comme ça et Andy n’ont pas pris une ride, et le souvenir de l’univers fantaisiste des Rita Mitsouko demeure bien vivant.

Il y a d’abord eu la parution d’un coffret, en 2019, regroupant l’intégrale des sept albums et 80 chansons du duo.

Que voilà une belle raison pour prendre la route, ce que fit Catherine Ringer, aujourd’hui âgée de 63 ans, accompagnée notamment de son fils, Raoul Chichin, à la guitare. Quelques concerts ont eu lieu avant que la tournée soit reportée en raison du grand dérangement pandémique.

Il y avait néanmoins assez de matière pour en tirer un album et un DVD live, prétexte de notre entretien, il y a quelques jours, avec Catherine Ringer.

Pourquoi est-ce important de célébrer Les Rita Mitsouko?

«Je trouve que c’est un beau réper-toire. Après la mort de Fred, j’ai continué de composer, faire des albums, et quand je donnais des concerts, je mettais toujours 30 % de Rita Mitsouko. Quand on m’a proposé de faire l’intégrale de toutes nos chansons, j’étais heureuse que ce soit encore écouté, et pas seulement les trois ou quatre gros succès. Suite à ça, on a fait une tournée et franchement, les gens étaient très heureux qu’on ne fasse que du Rita Mitsouko. Ils disent : vous nous amenez de la fantaisie, de la liberté.»

Vous avez dit le mot liberté. Ça a toujours été important pour vous la liberté artistique, non?

«C’est peut-être ça qui explique que le répertoire a passé les années. On l’a fait librement, avec notre fantaisie, notre envie, notre sens de la beauté, notre sens du rythme, sans trop se préoccuper de ce qu’il aurait fallu faire, de ce qui était à la mode.»

Dans ce contexte, l’ampleur de votre succès vous a-t-elle pris par surprise?

«Le gros succès de Marcia Baïla nous a ravis, et peut-être un peu étonnés. En même temps, je crois que la plupart des artistes espèrent avoir un bon gros succès.»

Le vidéoclip de Marcia Baïla fait partie de la collection permanente du Museum of Modern Art de New York. Ce n’est pas rien.

«C’est la preuve qu’on a fait quelque chose d’artistique. On a adoré faire ces vidéoclips. Ça faisait partie de notre création. Une fois qu’on avait une chanson et qu’on sentait qu’elle allait sortir en single, c’était important de faire un vidéoclip. L’image est importante dans un groupe de chansons populaires. Ce n’est pas obligé, mais quand on aime faire ça, comme Fred et moi avons aimé faire ça, c’est sûr que ça fait partie de notre créativité.»

Pourrait-on refaire la même chose aujourd’hui et avoir les mêmes moyens?

«Je crois que oui, parce que la liberté, c’est quelque chose qui se prend. Au niveau financier, des fois, ce n’est pas avec plus d’argent qu’on arrive à faire quelque chose d’inventif. Il faut aussi beaucoup d’imagination et de débrouillardise. Pensez à l’habillement. On n’est pas obligés de dépenser des fortunes. Il faut surtout un sens de l’élégance.»

Avez-vous déjà coupé les sous en quatre pour créer ce que vous imaginiez?

«Quand on a monté le vidéoclip de Marcia Baïla, on a eu un producteur drôlement pugnace, qui est allé chercher de l’argent un peu partout. Puis, aussi, beaucoup de gens ont travaillé gratuitement, il faut le dire. C’est un clip qui s’est quand même tourné sur cinq jours, ce qui est énorme. Ça ne se ferait peut-être plus maintenant.»

Quand vous chantez du Rita Mitsouko aujourd’hui, est-ce que certains titres remuent des émotions?

«Il y en a qui sont plus émouvantes que d’autres, mais ça dépend des moments. Au début, après sa mort, quand j’ai refait Marcia Baïla et que je chantais “c’est la mort qui t’a assassiné”, ça vibrait.»

L’album double et le DVD Catherine Ringer chante Les Rita Mitsouko est en vente depuis le 11 décembre.