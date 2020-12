Repêchage LNH 2021: les yeux tournés vers Ann Arbor

Il n’y a probablement pas un endroit dans le monde qui fait rêver les recruteurs de la LNH plus que le 1000 South State Street, à Ann Arbor au Michigan.

• À lire aussi: Repêchage LNH 2021: qui sera le premier de classe?

Premièrement, parce qu’ils n’ont pas accès à l’aréna situé à cette adresse, le Yost Ice Arena, domicile des Wolverines de l’Université du Michigan. Depuis la reprise des activités des équipes de la conférence Big-Ten de la NCAA, l’école n’accepte ni les partisans ni les recruteurs dans l’enceinte de l’amphithéâtre, et les recruteurs doivent donc se rabattre sur la diffusion vidéo des matchs pour y évaluer les espoirs de cette formation.

Et il y en a d’excellents.

Voilà donc pourquoi les recruteurs en rêvent. Les Wolverines comptent sur l’une des meilleures cohortes de joueurs de première année (freshmen) dans l’histoire récente, comptant notamment dans leurs rangs les espoirs Thomas Bordeleau (San Jose) et Brendan Brisson (Vegas), mais, surtout, trois des plus beaux espoirs en vue du prochain repêchage en Owen Power, Kent Johnson et Matthew Beniers.

POWER EN TÊTE DE LISTE

Pour l’instant, Power est probablement celui qui fait couler le plus d’encre.

Défenseur format géant de 6 pi 5 po et 214 lb au coup de patin fluide, il a profité de sa chance de jouer en ce début de saison pour se positionner avantageusement dans la hiérarchie des principaux candidats pour être le premier joueur sélectionné au prochain repêchage.

L’entraîneur des Wolverines Mel Pearson n’a pas été surpris de voir l’impact qu’a eu le défenseur à un si jeune âge.

Dès qu’il a mis les patins pour la première fois à son arrivée avec l’équipe, Pearson a compris qu’il avait un joueur spécial entre les mains.

«Les attentes sont justifiées dans le cas d’Owen Power. Nous avons tenu un match intraéquipe lors du camp d’entraînement et nos yeux retournaient constamment sur lui. Il avait toujours la rondelle, il bougeait bien avec et il était très calme. Il aura un impact immédiat», avait-il prédit, avec justesse, avant le début de la saison.

Il a eu raison. Déjà, Pearson utilise son défenseur à toutes les sauces. En 10 matchs depuis le début de la saison, Power a inscrit quatre points.

LA NCAA DEVANT L’OHL

Même s’il évolue dans la NCAA, Power n’est pas né aux États-Unis. Il a plutôt vu le jour à Mississauga, en Ontario, et fait son hockey mineur dans la région de Toronto jusqu’à la saison 2017-2018, lors de laquelle il a récolté 33 points en 32 matchs avec les Reps de Mississauga au niveau M16 AAA de la GTHL.

Les Firebirds de Flint, dans la Ligue de l’Ontario (OHL), en ont par la suite fait un choix de deuxième ronde au repêchage de 2018, prenant un risque avec celui qui avait déjà signifié son intérêt à poursuivre son cheminement au sud de la frontière.

Ce qu’il a fait en se joignant plutôt au Steel de Chicago, dans l’USHL, où il a passé deux saisons avant de joindre les Wolverines.

«J’ai toujours su que je voulais jouer au niveau universitaire américain. L’école a toujours été très importante pour ma famille et mes parents ont toujours tenu à ce que j’aille à l’université. Je jugeais aussi que j’aurais plus de temps pour me développer ici que si j’allais jouer au niveau junior majeur», a-t-il expliqué dans une visioconférence avec les médias il y a quelques semaines.

UN GROUPE D’ÉLITE

Beniers et Johnson aussi connaissent des débuts universitaires fort enviables qui les maintiennent dans le groupe des meilleurs espoirs de la cuvée 2021.

Johnson, un autre Canadien qui a décidé de se joindre aux Wolverines, compte 10 points en 10 matchs depuis le début de la saison, alors que Beniers en a récolté six en huit parties avant de rejoindre le camp de l’équipe américaine junior.

Ce dernier devait d’ailleurs joindre les rangs des Crimson de Harvard, mais l’incertitude entourant la saison de la conférence ECAC dans laquelle il évolue a forcé Beniers à revoir ses plans.

«Je viens de la région de Boston et j’ai toujours voulu jouer universitaire ici. Par contre, j’ai dû regarder d’autres options et j’étais déjà au Michigan avec le programme national de développement, donc c’était logique pour moi d’y rester», a-t-il expliqué.

Pas de doute qu’autant Beniers que Power et Johnson se retrouvent dans l’environnement parfait pour des joueurs qui en sont à leur année de repêchage.

«Nous avons un groupe tissé serré. Tous les joueurs de première année ont cliqué rapidement et nous nous poussons mutuellement. Nous sommes tous des travaillants et avons tous le même but. Quand tu es entouré de joueurs qui te forcent à te dépasser, ce n’est que positif», ajoute Beniers, qui avait été un choix des Remparts de Québec dans la LHJMQ en 2018.

Kent Johnson

Wolverines du Michigan (NCAA)

Photo courtoisie, UM Photography

Centre | 6 pi 1 po | 165 lb

Statistiques cette saison : 10 matchs, 2 buts, 8 passes, 10 points

Owen Power

Wolverines du Michigan (NCAA)

Photo courtoisie, UM Photography

Défenseur gaucher | 6 pi 5 po | 214 lb

Statistiques cette saison : 10 matchs, 1 but, 3 passes, 4 points

Matthew Beniers

Wolverines du Michigan (NCAA)

Photo courtoisie, UM Photography