L’éthique caquiste

Imaginez-vous seulement que Pierre Fitzgibbon ait été un ministre de Jean Charest.

Un membre du conseil des ministres qui refuse de se départir des parts qu’il possède dans des entreprises. Qui dirige le ministère de l’Économie, responsable d’Investissement Québec, en relation directe avec les entités en question. Qui reçoit un blâme de la commissaire à l’éthique – un deuxième en deux mois – et qui lui répond qu’elle n’a pas la compétence pour se prononcer sur sa situation. Qui annonce qu’il n’a aucune intention de modifier sa conduite de quelque façon que ce soit.

Et qui reçoit un appui indéfectible de son chef, par surcroît, lequel affirme que ce sont les règles d’éthique qui sont trop pointilleuses.

Vous pouvez être sûr d’une chose : si c’était arrivé sous Jean Charest, François Legault aurait déchiré tous ses vestons Armani.

Un chum, c’t’un chum

Homme fort du gouvernement, Pierre Fitzgibbon est un ami personnel du premier ministre.

Aussi, lorsque François Legault a accepté qu’un premier blâme lui soit adressé par l’Assemblée nationale et que ce fier monsieur assurait n’avoir rien à se reprocher, on sentait que la pilule était difficile à avaler pour lui. Son ami avait été soucieux de la lui dorer, expliquant ses relations d’affaires privées avec un lobbyiste démarchant auprès d’Investissement Québec par une forme sophistiquée d’imprudence.

On comprend donc qu’un deuxième blâme endossé par son chef ne passerait pas, aux yeux d’un Pierre Fitzgibbon qui n’a pas besoin de faire de la politique pour vivre et qui fera sans doute plus d’argent quand il sera de retour dans le privé. Ce qui pourrait arriver plus vite qu’on ne le pense.

Collision frontale

Le concept de conflit d’intérêts est galvaudé et on le réduit souvent à une question d’apparence destinée à préserver la confiance du bon peuple envers les institutions politiques. Sauf que quand on voit Pierre Fitzgibbon, dans une vidéo dévoilée vendredi par Le Journal, se faire remercier chaleureusement par une associée pour le soutien d’Investissement Québec à une entreprise dans laquelle il a des parts, lors d’une activité organisée par le ministère qu’il dirige par-dessus le marché, il faudrait être aveugle pour ne pas constater que ses intérêts ne sont pas seulement en apparence de conflits. Ce serait plus juste de dire qu’ils ont fait une collision frontale.

Mais François Legault n’y voit pas de problème, se contentant d’affirmer que les partis d’opposition adoreraient avoir un homme comme Pierre Fitzgibbon comme ministre de l’Économie. Et on devine qu’il le pense pour vrai, parce que François Legault, jadis chef du deuxième groupe d’opposition, aurait adoré tapocher un ministre du gouvernement se trouvant dans la même situation.

Intouchable

C’est quelque chose que Jean Charest a déjà dit textuellement, que le problème avec l’éthique de ses ministres, c’était les règles trop sévères, pas les ministres. Quand François Legault dit la même chose aujourd’hui, il nous invite à le suivre dans une réalité alternative où il n’aurait jamais affirmé qu’à la CAQ, ce serait tolérance zéro pour ce genre de situations.

Bref, pour François Legault, il y a des règles d’éthique qui s’appliquent aux libéraux, mais pas aux caquistes.

On croit qu’avec la pandémie, les Québécois se montreront indulgents si ce n’est complètement indifférents devant cette histoire et ce n’est probablement pas si fou que ça de s’y attendre. Ça montre néanmoins que la plus grande menace envers nos normes démocratiques ne vient peut-être pas tant des restrictions sanitaires que du rapport de force d’un gouvernement qui se croit intouchable.