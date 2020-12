M’Billi, ne courir aucun risque

Christian M’Billi, Samuel Décarie, le caméraman de Punching Grace, qui présentera les combats ce soir sur le réseau, et quelques autres Québécois sont à Cuernavaca. À environ 80 kilomètres de Mexico, la deuxième plus grande ville des deux Amériques. L’autre étant Sao Paulo au Brésil. Quatre-vingts kilomètres, autrement dit deux heures de route.

Cuernavaca est une ville de près de 400 000 habitants. C’est le grand tremblement de terre de Mexico il y a quelques décennies qui a provoqué son extraordinaire croissance démographique. Les habitants de Mexico ont fui la ville pour s’y installer. Comme ça semble être le cas à Saint-Sauveur...

Mais M’Billi s’en fout pas mal.

« Je n’ai à peu près rien vu. Je ne veux pas prendre aucun risque. J’ai déjà vu deux de mes combats annulés cette année à cause de la pandémie, je ne cours pas de chance. Je reste dans ma chambre, sur mon lit, et je tente de garder toutes mes énergies pour le combat », de raconter M’Billi en direct de... sa chambre.

MÊME ROUTINE

Bien en sécurité dans son Holiday Inn, M’Billi essaie de suivre sa routine de combat. Avec Samuel Décarie, un des entraîneurs de l’équipe de Marc Ramsay, il complétait sa perte de poids quand je lui ai parlé jeudi. Il était arrivé quelques jours plus tôt. Il a mis les pieds dehors.

« Il fait chaud, il fait bon. Disons que je me reconnais », de dire M’Billi qui a vécu jusqu’à l’âge de 12 ans à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Question chaleur, l’Afrique subsaharienne est dure à battre.

Chose certaine, Christian M’Billi ne peut se permettre d’accrocher une tourista ou un coronavirus. Son adversaire Rolando Paredes ne devrait pas lui offrir une résistance dangereuse pour ce combat de huit rounds. Lexson Mathieu l’a passé dans le tordeur au Centre Bell. D’ailleurs, Yvon Michel, son premier promoteur au Québec, étiquetait l’athlète olympique français comme un futur champion du monde. Je partage cette opinion.

CONTRAT AVEC NBC

Camille Estephan, qui a accepté de relancer la carrière de M’Billi, se dit très heureux que le sort lui ait fait ce beau cadeau.

« Nous avons une entente presque conclue avec le réseau NBC. Le gros réseau. NBC entend revenir dans la boxe et M’Billi est dans ses plans. C’est priorisé pour le printemps. Ça va lui permettre d’exploser sur la scène internationale », de dire Estephan.

M’Billi en avait beaucoup à dire sur Eye of The Tiger Management (EOTTM).

« Il y a plusieurs éléments qui ont influencé ma décision. Depuis longtemps, je voyais Camille Estephan au gymnase où je m’entraînais avec mes camarades David Lemieux, Erik Bazinyan et quelques autres. Il passait souvent pour prendre de leurs nouvelles, pour voir si les choses se passaient bien dans leur vie. Je réalisais que tous les boxeurs d’EOTTM parlaient en bien de leur équipe, qu’ils étaient hyper confiants et qu’ils étaient fiers d’en faire partie », raconte M’Billi.

« Mais l’argument décisif qui m’a convaincu de signer un contrat de plusieurs années avec EOTTM s’est présenté l’été dernier quand j’ai vu Camille Estephan se battre très fort pour ses boxeurs et pour notre sport et tout tenter pour convaincre les autorités de la santé », ajoute M’Billi.

CANAL+ AFRIQUE

M’Billi n’a pas eu la chance de se faire connaître comme il l’aurait mérité au Québec. Il a dû se battre surtout en France parce qu’on n’arrivait pas à lui organiser des combats de qualité ici.

Mais c’est un gros nom en France. Il a représenté la France aux Jeux olympiques et a perdu à Rio de Janeiro contre Arlen Lopez. Mais la France a eu pour M’Billi les yeux de Chimène pour Rodrigue.

Comme Camille Estephan d’ailleurs.

« Je le voyais au gymnase. Il travaillait déjà avec Marc Ramsay et était entouré d’une bonne équipe. J’ai découvert une belle personne qui était très talentueuse. Je n’ai pas hésité », confirme le promoteur.

Par ailleurs, en plus de la caméra commando de Punching Grace, l’envoyé de Canal+ Afrique est à Cuernavaca pour suivre M’Billi. On comprendra qu’il fait triper les amateurs de boxe du Cameroun.

Le premier des quatre combats est présenté à 19 h 30. Il sera 18 h 30 à Cuernavaca. Devrait faire encore pas mal chaud.

DANS LE CALEPIN

Yan Pellerin a reçu un permis de promoteur de combats. La nouvelle a été traitée dans les pages de faits divers du Journal. C’est peut-être un signe. Mais comme la Régie a décidé de donner le permis, valide jusqu’au 31 mars 2021, j’en conclus que tout est correct. Yvon Michel sera son mentor, a déclaré M. Pellerin.

Enfin, une vraie fondation !!!

Vous devez savoir qu’on arnaque beaucoup les honnêtes gens d’affaires avec des fondations caritatives plus ou moins légitimes. C’est une nouvelle façon de faire une piastre vite.

Si vous pensez que les gens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ont reçu tout l’argent qu’on prétend avoir amassé pour leur venir en aide, vous êtes vraiment naïfs. J’ai d’autres exemples tout aussi loufoques qui servent à engraisser les gestionnaires de ces fondations. Mais, parfois, des gens se dévouent vraiment.

L’équipe Vo-Dignard et Provost de la Financière organise un Challenge qui vise à aider les fondations sérieuses qui ne peuvent faire les collectes de fonds essentielles du temps des Fêtes. Vous cliquez sur Challengevp.com et vous pouvez miser sur des prix invraisemblables.

Comme rencontrer Sidney Crosby, Jonathan Toews et Patrick Kane, comme assister à un match du Canadien directement derrière le banc, de jouer au tennis avec des stars de la Coupe Rogers, de déguster de grands vins et de grands champagnes, d’avoir des cours de ski d’Alexandre Bilodeau, des tours de Ferrari, et d’autres prix s’ajoutent. La liste est interminable.

Sept fondations prestigieuses sont déjà associées au Challenge. L’Institut de cardiologie et la fondation de l’Orchestre symphonique de Montréal, entre autres.

Vous allez sur le site, vous misez sur un prix, par exemple 30 sous pour un souper avec Réjean Tremblay et Mathieu Boulay, et vous aidez des fondations crédibles à faire le bien. On accepte seulement les hommes. Le souper, ça sera après la COVID-19.