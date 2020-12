Noël au chaud

Les fêtes de Noël 2020 se célébreront sans doute dans le confort et la sécurité de son chez-soi. Installés confortablement, bien au chaud, c’est sous le signe de la créativité que devront se satisfaire vos envies coquines. En effet, la famille entière, blottie, ne laissera que peu d’espace à l’intimité. Plusieurs suggestions vous seront offertes pour varier vos divertissements érotiques, débutons par le bas de Noël pour adultes avertis !

Imaginez LE bas

Tout d’abord il est important de déterminer le fait que LE bas ne sera échangé que dans un environnement averti et exempt de petits regards, c’est-à-dire dans l’intimité et la discrétion la plus totale. Cela vous permettra non seulement d’être plus audacieux, mais surtout, cela sera respectueux et approprié. Rien de pire que de laisser filtrer le bonheur de ces moments qui font rougir en risquant d’être surpris par vos adolescents... « Ark-e », diraient-ils et avec raison, puisque cela ne les concerne en rien. Bref, tout bas de Noël qui se respecte doit contenir au moins un objet osé et plusieurs autres qui font soit rigoler, soit provoquer une excitation quasi instantanée.

Voici quelques suggestions :