Photos souvenirs: Chantal Fontaine

Premiers rôles télé

Photo d'archives

En 1990, il y a 30 ans, Chantal Fontaine, 25 ans, se retrouvait aux côtés d’une panoplie de gros noms, dont Angèle Coutu et Christine Lamer, dans le très populaire téléroman du regretté Réal Giguère L’Or du temps, diffusé durant huit ans à Télé-Métropole (TVA). Elle interprétait alors le rôle de la Dre Geneviève Lapierre, aux côtés de Sylvain Giguère (Dr Sébastien Dussault), au cœur de cette saga du richissime clan De Bray.

La prof

Photo d'archives

Pour plusieurs fans de téléromans, Chantal Fontaine demeura longtemps la dynamique enseignante de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc (photo), personnage créé par Fabienne Larouche, dans le téléroman Virginie, diffusé à Radio-Canada dès 1996. La comédienne incarnera Virginie Boivin durant 12 ans, dans cette quotidienne de 30 minutes, côtoyant les quelques centaines de comédiens qui y défileront au cours des 1740 épisodes, un record canadien de longévité.

Les tapis rouges

Photo d'archives

Au gala MétroStar 2005, il y a 15 ans. Cette année-là, Chantal était en nomination dans la catégorie interprétation, mais aussi « personnalité de l’année », une lutte serrée aux côtés de Sophie Lorain, Sophie Thibault et Guylaine Tremblay. Ce soir-là, la comédienne, dans un sketch, remettait des caisses de bière à titre de pots-de-vin aux célèbres membres de la famille Bougon.

Populaire

Photo d'archives

Lors d’une entrevue, au début des années 2000. La trentenaire, qui avait complété l’option théâtre de Saint-Hyacinthe en 1985, était devenue une incontournable du petit écran, l’adorée Virginie du grand public qui avait remporté nombre de prix et nominations aux galas Métrostar (Artis) et Gémeaux. On la retrouvera au cœur d’un autre gros succès télé dès 2009, Yamaska à TVA.

Les amours

Photo d'archives

En 2003, dans Virginie. Au cours des 12 années que Chantal Fontaine incarnera la populaire enseignante, l’auteure Fabienne Larouche lui prêtera plusieurs péripéties amoureuses, notamment aux côtés de Daniel Thomas (photo), puis de Jean L’Italien, et il lui faudra 11 ans avant d’accoucher enfin d’un enfant ! Dans la vraie vie, la comédienne est depuis 22 ans avec le même conjoint, Robert Lamarche, et elle est grand-mère cinq fois.

◆ Chantal Fontaine interprète deux personnages très différents à la télé en ce moment. Dans C’est comme ça que je t’aime de François Létourneau elle devient Jeannine, la femme du caïd de Sainte-Foy (René Richard Cyr), méconnaissable avec son look grimé. Aux côtés de Patrice Robitaille, Karine Gonthier-Hyndman, Marilyn Castonguay et François Létourneau qui écrit la deuxième saison de la série et qui compte en faire une trilogie. À revoir sur ICI.tou.tv.

◆ On retrouve aussi la comédienne dans le populaire téléroman signé Michelle Allen, L’Échappée. Elle y incarne Gisèle Bayeur, la nouvelle lieutenante de police de Sainte-Alice, une forte femme de carrière qui en a vu d’autres. Les lundis 20 h à TVA.

◆ Chantal Fontaine est également de la quotidienne Clash, interprétant la travailleuse sociale Cynthia Trudeau. La saison 3 doit être en ondes en janvier 2021 sur Crave et l’été suivant sur Vrak. À revoir sur Crave.