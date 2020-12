Quelle honte! Quelle cruauté!

Il y a 20 ans, sous le gouvernement de Lucien Bouchard, l’Assemblée nationale du Québec a voté sans débat et sans préavis une motion de blâme présentée par les libéraux et le Parti québécois pour dénoncer des propos « inacceptables » tenus la veille par Yves Michaud, ex-député péquiste, ex-délégué général du Québec à Paris, ex-journaliste et un des rares amis intimes de René Lévesque.

Comment l’Assemblée nationale, sans savoir ce qu’avait supposément déclaré Yves Michaud, a-t-elle pu voter à l’unanimité une condamnation, qui fut pour ce personnage flamboyant, amoureux de la langue et honnête homme, une mort sociale ? On reprochait au citoyen Michaud d’avoir tenu des propos antisémites alors qu’il avait au contraire fait l’éloge du peuple juif en citant d’ailleurs le chanoine Groulx devant les États généraux sur la situation et l’avenir de la langue française au Québec.

Voici la citation de l’abbé Groulx qu’Yves Michaud endosse en la reprenant en décembre 2000 : il faut « posséder, comme les Juifs, leur âpre volonté de survivance, leur invincible esprit de solidarité, leur impérissable armature morale ». Et Yves Michaud de continuer : « l’historien donnait alors en exemple le peuple juif comme modèle à suivre pour que les Québécois affirment leur propre identité nationale et assument pleinement, l’héritage de leur histoire ».

Excuses ?

Or il semble bien que 20 ans plus tard, le 14 décembre 2020, cette motion de blâme infâme de l’Assemblée nationale visant un citoyen ne soit pas effacée en quelque sorte par un nouveau vote pour qu’enfin des excuses officielles puissent être faites à monsieur Yves Michaud.

Le Parti libéral s’y oppose malgré le fait que personne ne puisse encore calomnier cet homme humilié et heurté à vie par l’injustice subie.

D’ailleurs, quelle tristesse, car même si le vote était tenu aujourd’hui, Yves Michaud l’ignorerait puisqu’il est désormais enfermé dans les brumes épaisses de la maladie d’Alzheimer !

Or, cette injustice marquée au sceau du déshonneur, sa femme, Monique, ainsi que ses enfants et petits-enfants la vivent douloureusement et seraient en droit d’exiger réparation. Et c’est là le plus triste de cette insulte nationale, qui restera ineffaçable dans l’histoire du parlementarisme québécois.

Rumeur

Bien sûr, certains des collègues d’Yves Michaud, qui, trop portés à croire à la rumeur, avaient à l’époque voté en urgence cette motion maudite dont ils ignoraient la teneur ont fait par la suite amende honorable. Mais cela ne suffit pas.

Ainsi s’écrit l’histoire, vraie ou fausse. Une histoire à la merci de ceux qui la font, qui croient à la vérité ou qui souhaitent la réécrire selon des intérêts personnels.

Comme c’est dommage. Mais quelle leçon devrait-on tirer de pareille bavure ? Yves Michaud fut la victime du Parti québécois d’abord, qui a appelé à voter pour la motion de blâme. Cela ressemble aux pratiques entre frères ennemis. Quant au Parti libéral du Québec, il détenait là, encore une fois, une arme politique contre ses adversaires irréductibles.

La politique est à ce prix, pourrait-on dire avec cynisme. Car la politique est aussi une broyeuse d’hommes et de femmes.

Heureusement, conclura-t-on, Yves Michaud n’est plus en mesure, lui, de subir une seconde fois, celle-là, l’injure du refus de l’Assemblée nationale d’aujourd’hui de laver sa réputation.