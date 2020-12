L’hiver de nos snowbirds: se rééquiper pour la saison hivernale coûte cher

L’hiver coûte cher pour les snowbirds qui ont dû se rééquiper de A à Z pour survivre à la saison froide.

«On n’avait plus de bottes d’hiver, de manteaux, de pneus d’hiver. Habituellement, on passe l’hiver en culottes courtes. On s’est “réhabillés”. C’est là qu’on se rend compte que ça coûte cher, l’hiver. C’est pas trop long qu’on atteint une couple de mille dollars de dépenses», a partagé André Larrivée, qui passe généralement six mois en Floride.

Uniquement pour le loyer, M. Larrivée évalue qu’il devra débourser près de 8000 $ pour un 41⁄2 tout meublé pour six mois à Lévis. M. Larrivée n’a plus de maison à Québec. Comme beaucoup d’autres, l’été, il vit dans sa roulotte et l’hiver, il habite dans sa maison en Floride.

Les frais pour se loger sont une dépense importante pour les snowbirds qui prolongent leur séjour au bercail à la cause de la COVID-19.

François Bouffard, responsable des locations de projets pour la Société immobilière Bélanger de Québec, a eu à transiger avec des snowbirds en quête d’un nid pour l’hiver.

«Avec la pandémie, nous avons eu beaucoup de snowbirds qui nous ont approchés. Par exemple, si je prends l’ilo Saint-Jean à Québec, en général, ils ont pris des 31⁄2, qu’ils paient en moyenne entre 1400 $ à 1800 $ par mois. Ça comprend tout sauf la literie», a indiqué M. Bouffard.

Longue liste de dépenses

Une fois qu’ils ont un toit au-dessus de leur tête, les dépenses ne s’arrêtent pas là. Les experts de Pneus Ratté ont dressé la liste des choses à prévoir pour adapter leur véhicule pour l’hiver.

Disons que les routes de la Floride ne subissent pas les mêmes préjudices que les routes du Québec. On n’a qu’à penser au sel et à la machinerie utilisée pour le déneigement.

Donc, pour les pneus d’hiver, qui sont obligatoires, il faut prévoir en moyenne 800 $, incluant la pose. C’est sans compter le balai à neige, les essuie-glace d’hiver, le balancement et le traitement antirouille.

Au chaud des pieds à la tête

Quoi d’autre? On ne va pas bien loin l’hiver en culottes courtes et en t-shirt. Il faut s’habiller.

Les conseillers du département de vêtements de plein air au Magasin Latulippe estiment que pour garantir de passer un «bel hiver» au chaud et au sec, il en coûte en moyenne entre 350 $ et 450 $ pour un manteau chaud et 200 $ pour des bottes isolées. Cela ne tient pas compte des mitaines, de la tuque et du foulard.

«L’hiver coûte plus cher au Québec qu’en Floride ! En Floride, tout est moins cher. On prend juste l’essence, faire le plein ici, c’est 75 $. Là-bas, ça me coûte 40 $ [pour une Murano], quand il est bien vide. Une bouteille de vin, c’est 5 $. L’épicerie, c’est moins cher. Même avec le taux de change, ça reste moins cher là-bas», tranche M. Larrivée.