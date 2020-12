Un rouge de Provence bourré de soleil

Avec le temps gris qui semble ne pas vouloir nous quitter, il n'y a rien de mieux que de tirer le bouchon de cet excellent rouge de Provence pour mettre un rayon de soleil dans sa journée!

Passionné par son terroir, Peter Fischer est passé maître dans l’assemblage des cépages traditionnels du sud de la France (syrah, grenache, mourvèdre) et du cabernet-sauvignon que l’on retrouve principalement à Bordeaux. Les parcelles du domaine sont idéalement situées en haute altitude, sur les coteaux d’Aix-en-Provence, ce qui permet d’aller chercher ce qu’il faut de fraîcheur dans les vins. La version 2018 livre un rouge au fruité éclatant. Un nez à la fois charmeur et sérieux avec des tonalités de cassis, de laurier et de graphite. Un profil plus gourmand, plus rapidement accessible que par le passé avec sa matière joufflue et ses tanins polis, ce qui ajoute à sa buvabilité. Un sourire à chaque gorgée, c’est garanti!

Château Revelette 2018, Coteaux d'Aix-en-Provence, France

24,25$ - Code SAQ 10259737 – 13% - <1,2 g/L – biologique

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel