[PHOTOS] Quinze idées de repas à commander pour Noël à Québec

Les restaurateurs de la ville de Québec ne chôment pas à l’approche du temps des Fêtes. Plusieurs ont pris la décision d’ajouter à leur menu des boîtes-repas familiales pour Noël, et elles font saliver.

Le 24 décembre arrive rapidement, et avec l’année haute en couleur que le Québec a dû traverser, il se peut que l’idée de devoir préparer un repas de Noël ne soit pas des plus attrayantes.

Entrent alors en scène les repas déjà pensés et préparés par des restaurateurs de la région. Une bonne façon de faciliter le temps des Fêtes pour tous, et d’encourager l’industrie durement touchée par la pandémie.

Que ce soit avec la traditionnelle dinde de Noël, un bœuf Wellington ou un plateau de charcuteries, ces 15 menus appétissants sauront charmer grands et petits.

Offrent la livraison

Groupe La Tanière

Le restaurant offre ses boîtes-repas festives pour des groupes de deux, de quatre et de six personnes. De petits canapés tels que de la terrine de gibier ou encore de la tarte fine aux champignons pour commencer en beauté, puis, rien de moins qu'un tartare de boeuf et un agnolotti de homard en entrée. Une perdrix farcie de foie gras remplacera la dinde cette année, et celle-ci sera accompagnée d'une sauce à la sarriette, d'une purée de carottes, ainsi que de légumes rôtis. Finalement, une bûche forêt-noire au petit merisier pour boucler le festin.

Il est également possible de commander une bûche seule, un torchon de foie gras pour deux ou encore une tourtière de gibier braisé.

Pour commander, c'est ici.

Équilibre Traiteur

Plusieurs options s'offrent à vous chez Équilibre Traiteur. Que ce soit pour déguster un parmentier de canard confit, un saumon rôti au citron et au miel de cameline, ou une ballottine de poulet, vous trouverez une option qui saura plaire à chaque membre de votre famille dans la table d'hôte festive. Une option végane s'affiche également sur le menu, tout comme une option pour les plus petits.

Les boîtes réveillon et célébration regroupent quant à elles plusieurs types de canapés comme de la terrine, une boule de chèvre et de pistaches, ou encore une mousseline de pétoncles et de clémentines qui sauront également charmer votre appétit.

Vous pouvez réserver votre livraison pour Noël ici.

Restaurant Le Continental

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Notre menu Spécial des Fêtes est maintenant Disponible ! Pour la période du 1 décembre au 3... Publié par Restaurant Le Continental sur Mardi 1 décembre 2020

Que vous soyez seul ou une très grande famille, vous pourrez trouver votre bonheur en parcourant les options du restaurant Le Continental. Dinde farcie, boeuf Wellington au foie gras, filet de flétan grillé au fenouil, ris de veau poêlé, filet mignon, noisettes de filet de veau de lait, tout y est.

Vous pouvez également personnaliser votre commande en sélectionnant individuellement ce que vous souhaitez commander.

La traditionnelle bûche de Noël ainsi qu'un gâteau Saint-Honoré sont également offerts individuellement, et même en format mini.

Pour commander l'une de leurs boîtes, c'est ici.

Le Quarante 7

***LE COFFRET GOURMAND GASTRONOMIQUE DES FÊTES*** MENU 7 SERVICES / 10 METS À DÉGUSTER 🤩 L’APÉRO • Cocktail festif,... Publié par Le Quarante 7 sur Lundi 7 décembre 2020

En sélectionnant l'édition spéciale du coffret gourmand de Noël du Quarante 7, vous faites également un don de 12,50 $ par personne à Leucan. Ce coffret gourmand inclut l'apéro, les mises en bouche, une entrée de la mer, une entrée de la ferme, le plat de résistance, un fromage, puis les «douceurs sucrées».

Ce repas sept services inclut 10 mets et compte entre autres un macaron farci au parfait de foie gras, une salade de févettes, un médaillon de homard, un chirashi aux jujubes de saumon, un tartare de boeuf, une joue de porc et une crème brûlée.

Pour commander ce coffret des Fêtes, c'est ici.

Boîtes pour emporter

Château Frontenac

Vous souhaitez rester dans les traditions élégantes et festives? Trois plats principaux qui sauront vous plaire figurent dans le menu du Château Frontenac, c'est-à-dire une dinde farcie, un boeuf Wellington et une couronne d'agneau à la provençale.

Ces menus incluent soupe, légumes, gratin dauphinois et bûche, le tout pour une tablée de quatre personnes.

Il est également possible de commander la bûche signature du Château individuellement.

Vous pouvez commander votre menu des Fêtes ici.

Ophelia

Le menu festif de ce restaurant situé sur la Grande Allée représente un mariage terre et mer parfait pour souligner le temps des Fêtes. Une assiette de charcuteries pour l'apéro, un tataki de thon en entrée, le tout complété par un boeuf Wellington déconstruit en plat principal, puis accompagné d'une bûche de Noël pour finaliser le festin.

La formule proposée pour deux personnes est également accompagnée d'une chaudrée de palourde, et il est possible d'ajouter un vin à la commande.

Pour réserver leur menu, c'est ici.

Tapas & Liège

Caille farcie, saumon fumé, huîtres Rockefeller, pâté à la viande, beignets, terrine de foie gras, et plus... Que manque-t-il au menu de Noël du Tapas & Liège pour en faire un succès? Une surprise en guise de mise en bouche accompagne également le coffret des Fêtes.

La possibilité d'ajouter des huîtres ainsi qu'un pâté de gibiers à la commande rend l'option festive flexible pour les familles plus nombreuses qui souhaitent se gâter.

Vous pouvez commander d'avance leur coffret de Noël ici.

La Planque et le Cendrillon

Notre menu festif des fêtes en collaboration avec La Planque Restaurant est toujours disponible jusqu'à noël. Vous... Publié par Le Cendrillon Restaurant sur Mercredi 9 décembre 2020

Vous êtes à la recherche d'un repas digne des traditions du temps des Fêtes, mais souhaitez y ajouter un peu de modernité? La collaboration entre Le Cendrillon et La Planque est faite pour votre tablée. Jambon blanc maison, relish de betteraves, ragoût et pouding chômeur... Rien de moins de québécois que ce menu festif.

Ajoutez-y le trio de cocktail que les deux restaurants vous proposent, et l'on obtient une bonne veillée. Une bière d'épinette, un cocktail inspiré du renommé Cosmopolitan ainsi que le mystérieux Mister Grinch vous seront servis avec votre repas.

Cette boîte-repas ne peut être ramassée le 24 décembre, puisque la dernière journée de cueillette se fait le 22 décembre.

Plus de détails sur cette boîte-repas ici.

À table chez soi

En passant des betteraves au vinaigre de framboise aux coquilles Saint-Jacques, tout en proposant une assiette de sucre à la crème ou encore des pogos de homard, le menu des Fêtes d'À table chez soi est flexible, original, accessible, moderne, mais il saura tout de même respecter les traditions pour ceux qui le souhaiteraient.

Puisqu'il ne s'agit pas d'un coffret préétabli, il en revient au client de composer son repas de Noël selon ses envies.

Pour découvrir le menu offert par À table chez soi, c'est ici.

Les Botanistes

Contrairement à plusieurs restaurateurs, Les Botanistes a opté pour un menu complètement individuel, et deux options sont présentes dans le menu des Fêtes du restaurant.

La première inclut une bisque de homard au gin Ungava, une poitrine de dinde farcie ainsi qu'un gâteau opéra. La seconde est végétarienne et se compose d'un poireau accompagné de riz sauvage, et d'une vinaigrette citron et moutarde, d'un orgetto au panais et à la courge, ainsi que du même gâteau opéra que celui qu'on retrouve dans la première boîte.

Vous pouvez commander vos plats du réveillon ici.

Ristorante Michelangelo

Deux menus s'offrent aux amateurs de cuisine italienne, et ces derniers ne seront pas déçus des options qui s'offrent à eux. D'un côté, foie gras, pétoncles, velouté de châtaigne et filet de veau en croûte. D'un autre, carpaccio de bar, oeufs pochés, bisque de homard, filet de flétan poché, cuisse de grenouille, filet de cerf du Québec et raviole végétale. Un menu mature et réfléchi qui saura en combler plusieurs.

Le tout, bien sûr, accompagné d'un dessert de Noël!

Pour réserver votre repas de Noël, c'est ici.

Le Saint-Amour

Vous aimeriez un Noël à la fois traditionnel et revisité? Le menu du Saint-Amour risque de vous séduire. Des mises en bouche tout droit sorties de l'océan, puis une bûche de foie gras accompagnée d'une gelée de canneberges au sapin baumier, suivies d'un velouté de courge musquée au gingembre, avant d'en venir au plat de résistance, une caille farcie et en croûte.

Une bonne façon de redécouvrir les saveurs des Fêtes.

Vous pouvez commander votre repas de Noël ici.

Chez Boulay

Tout comme chez Les Botanistes, deux options s'offrent à vous au bistro Chez Boulay, et l'une d'elles est végétarienne.

Le premier menu peut être commandé pour une ou deux personnes et se compose d'un carpaccio d'omble et d'une joue de boeuf braisée au vin rouge. En ce qui concerne l'option végétarienne, elle ne peut être commandée que pour une personne et comporte un pressé de courge, de pommes au caramel et de fromage de chèvre frais, ainsi que d'épeautre et de champignons sauvages, façon risotto.

C'est une délicate bûche de Noël aux saveurs boréales qui attendra chacun à la fin du repas.

Pour réserver un de leurs menus, c'est ici.

Le Monastère des Augustines

Le Monastère des Augustines a su relever le défi en proposant deux menus complets et alléchants pour le temps des Fêtes. Le premier panier de Noël est une table d'hôte végétarienne qui inclut une tourtière, des poivrons farcis, du tofu dans une sauce ragoût grand-maman, une assiette de fromages, du potage, de la confiture, une brioche et plus encore.

Pour la seconde table d'hôte, toujours en gardant l'assiette de fromages, le potage, la confiture, et la brioche, ce sont maintenant du flétan en croûte de pain d'épices, de la dinde ainsi que de la joue de boeuf qui complètent le repas festif.

Vous pouvez en apprendre davantage sur le menu du Monastère des Augustines ici.

Le Montego Resto Club

🍾🎄 MENU DES FÊTES 🎄🍾 Dégustez les classiques québécois des Fêtes grâce à notre menu pour 4 personnes à réchauffer à la... Publié par Montego Resto Club sur Jeudi 3 décembre 2020

Offertes les 23, 24 et 25 décembre, les multiples formules du Montego Resto Club proposent entre autres un boeuf Wellington, un menu des Fêtes comprenant des classiques québécois pour quatre personnes, une formule dînatoire et tapas, et un repas cinq services.

Il y a également la possibilité de commander des plats séparément, tels qu'un gravlax de saumon, une fondue au fromage ou encore un risotto au homard. Chacun trouvera son bonheur dans le menu de Noël varié du Montego Resto Club.

Pour explorer ce menu, c'est ici.