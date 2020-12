Bons et moins bons coups d’un automne pas comme les autres

C’est sur fond de campagne de vaccination historique que la session parlementaire se termine à Ottawa. Le gouvernement Trudeau ne pourra donc profiter d’aucun répit. Les prochaines semaines seront cruciales pour les libéraux, qui se préparent aussi à déposer ce printemps un premier budget en deux ans. Avant de penser à demain, retour sur un automne qui a fait poindre une lumière au bout d’un très long tunnel.

Un lapin nommé vaccin

Justin Trudeau | Parti libéral du Canada

Il faut admettre que Justin Trudeau a marqué un grand coup sur le vaccin. Acculé au mur par les attaques incessantes de l’opposition sur son soi-disant manque de préparation à vacciner les Canadiens, son gouvernement a sorti un lapin de son chapeau. Nous sommes en voie de devenir le deuxième pays du G7 à commencer la vaccination contre la COVID-19. Mais ce coup de théâtre n’est-il qu’illusion ? C’est une poignée de doses symboliques que nous avons reçue. Nous pourrons juger de la performance du fédéral en la matière seulement dans quelques mois. Et ce jugement fera foi de tout. Les milliards offerts à la population durant la pandémie ne vaudront plus rien si les libéraux ratent leur campagne de vaccination. D’ailleurs, les libéraux continuent d’entretenir le flou sur les finances publiques. On ne sait rien de leur fameux plan de relance de 70 à 100 milliards $, ce qui agace même le Directeur parlementaire du budget. Ce plan pourrait-il prévoir des dépenses récurrentes ? Il ne faut pas oublier qu’avant même la pandémie, les libéraux avaient creusé un déficit structurel.

Un chef en apprentissage

Erin O’Toole | Parti conservateur du Canada

Le nouveau chef conservateur, Erin O’Toole, s’est donné comme principal objectif de changer l’image de son parti. Il veut se rapprocher des jeunes, des urbains, des femmes, des syndiqués. M. O’Toole veut faire comprendre qu’il est à la tête d’une nouvelle administration. Mais cette campagne de séduction pour élargir la base électorale a du sable dans l’engrenage. En retardant l’adoption du projet de loi sur l’aide médicale à mourir, M. O’Toole prête flanc à la critique au Québec, où il souhaite faire des gains. À cela s’ajoute l’affaire Derek Sloan, ce député qui trouve du bon dans une pétition qui compare le vaccin contre la COVID-19 à de l’expérimentation humaine. M. O’Toole a mis des jours à s’en dissocier. L’épisode était d’autant plus embarrassant qu’il est survenu au même moment où les conservateurs réclamaient des libéraux un plan de distribution du vaccin. Un enjeu sur lequel a beaucoup misé M. O’Toole durant cette session parlementaire, allant jusqu’à verser dans l’extrême en affirmant que les Canadiens seront parmi les derniers vaccinés sur la planète par la faute des libéraux.

Savoir courir avec le ballon

Yves-François Blanchet | Bloc québécois

Yves-François Blanchet a été plutôt chanceux durant la session parlementaire. Pour les partis d’opposition, il n’est pas facile de se faire valoir en temps de pandémie. Et puis, comme un cheveu sur la soupe, l’enjeu de la langue française au Québec s’est imposé dans l’actualité. Lorsque des dossiers bien québécois rebondissent de cette façon à la Chambre des communes, le Bloc applaudit intérieurement. Le parti a pu rappeler qu’il a été le premier, il y a plus de 10 ans, à exiger que la loi 101 s’applique aux entreprises de juridiction fédérale au Québec. Cet objectif fait maintenant presque consensus. Seuls les libéraux y réfléchissent toujours. Malgré la pression, le gouvernement Trudeau a toutefois réussi à se sortir des câbles, et à remettre la discussion à plus tard. Mais l’opposition, dont le Bloc, a réussi à préparer le terrain en vue de la prochaine campagne électorale. À ce sujet, M. Blanchet s’est montré davantage prêt à en découdre que ses adversaires de l’opposition. Le chef du Bloc a peu à gagner d’un scrutin anticipé, mais il a aussi moins à perdre que d’autres, comme M. O’Toole.

Pas très « Mad », plutôt « Sad », Max

Maxime Bernier | Parti populaire

Pauvre Mad Max. Même s’il a tout fait pour baisser les attentes, sa performance dans une élection partielle en octobre dans Toronto ne peut que décevoir. La pandémie semble faire ressortir le pire en Maxime Bernier, qui fraye sans gêne avec les complotistes de tout acabit. On peut se demander quel effet aura l’émergence du parti autonomiste de l’Ouest, le Maverick Party, sur les troupes peu nombreuses de Bernier. Les deux formations ont des objectifs différents, mais attirent un électorat semblable dans leur mécontentement contre le pouvoir central d’Ottawa.

Le NPD se cherche encore

Jagmeet Singh | Nouveau Parti démocratique

Jagmeet Singh a remplacé Yves-François Blanchet comme partenaire de danse privilégié à Justin Trudeau. L’appui de M. Singh au gouvernement minoritaire libéral a permis à ce dernier de survivre à deux votes de confiance cet automne.

Qu’a réussi à obtenir des libéraux M. Singh pour sa coopération ? Pas grand-chose, sinon à se faire accoler l’étiquette de chien de poche du gouvernement, de la part de ses adversaires. M. Singh devra apprendre à mieux jouer ses cartes, même si le contexte est difficile. En effet, les libéraux n’ont aucune envie de négocier quoi que ce soit, pour la simple et bonne raison qu’ils s’accommoderaient volontiers d’élections anticipées, surtout s’ils n’en portent pas l’unique responsabilité. Le NPD peine toujours à se démarquer depuis l’arrivée au pouvoir de Justin Trudeau, qui a campé le PLC bien à gauche. M. Singh a qualifié le bilan économique des libéraux « d’austère ». Ça sent le désespoir.

En attendant Annamie

Annamie Paul | Parti vert

Toutes les qualités de la nouvelle chef des verts, Annamie Paul, ne parviennent pas à faire oublier son principal défaut, soit celui de ne pas avoir de siège à la Chambre des communes. Déjà que la pandémie est assez ingrate pour les partis d’opposition, qui souffrent d’une visibilité réduite. Mme Paul a fait bonne figure lors d’élections partielles à Toronto cet automne, en obtenant 33 % des voix dans une circonscription très libérale. Le casse-tête reste donc entier. Les verts peuvent compter sur deux ou trois comtés sûrs, mais personne ne semble vouloir donner sa place à son chef.