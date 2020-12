Des chalets d'antan à louer à la cabane à sucre toute l'année

La Sucrerie de la montagne n’est pas une cabane à sucre comme les autres. La preuve: elle est ouverte 12 mois par année, elle se décrit comme un site patrimonial ET on peut y louer des petites maisons traditionnelles en forêt.

Située au sommet du mont Rigaud, en Montérégie, la Sucrerie possède plus exactement quatre chalets de bois pouvant accueillir entre trois et six personnes, avec chambre(s) et salle de bain.

Ils ont tous un style différent, mais sont tous très typiques des constructions québécoises d’autrefois, avec galerie, poêle ou foyer en pierres des champs et décor avec poutres ou rondins de bois.

Rien à voir avec les mini-chalets d’inspiration scandinave qu’on voit un peu partout depuis quelques années!

Le domaine, qui compte 120 acres, abrite des érables centenaires et plusieurs bâtiments d’époque. Bien sûr, puisqu’il s’agit d’une cabane à sucre, on peut normalement s’y attabler devant de bons repas réconfortants, mais en ce moment, covid oblige, ce sont plutôt des mets pour apporter qui sont proposés et qu’on peut aller déguster dans sa petite cabane d’antan, au coin du feu.

Le domaine permet l’accès aux sentiers L’Escapade, sur le mont Rigaud.

Le prix de location des maisonnettes est de 95 $ par personne.

Pour en savoir plus, c'est par ici.

Courtoisie Valérie Leduc

Courtoisie Valérie Leduc