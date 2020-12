Des idées pour changer d’air pendant les Fêtes

Il faudra sans doute être créatif, cette année, pour passer le temps des Fêtes en zone rouge, alors que les possibilités d’activités sont limitées. Malgré tout, Le Journal a répertorié quelques idées de sorties qui respectent les mesures sanitaires, question de changer d’air pendant les vacances !

Luge autrichienne au Mont Radar

Photo courtoisie

Ancienne base militaire devenue une base de plein air en 2010, le Domaine du Mont Radar à Saint-Sylvestre de Lotbinière propose notamment 2,3 kilomètres de pistes de luge autrichienne. Deux pistes sont aménagées, soit la familiale et la « kamikaze », pour glisseurs avertis. Des glissades en chambres à air sont aussi disponibles, en plus de 4 km de sentiers de raquettes dans un des plus hauts sommets en Chaudière-Appalaches, offrant un point de vue panoramique sur Québec. Pour prolonger le séjour, dix « CoolBox » ont récemment été installées. Il s’agit de conteneurs de transport complètement transformés et adaptés, abritant deux lits, une cuisine et une salle de bain complète.

► www.domaineduradar.com

► 418-596-1292

Une visite à l’Hôtel de glace

Si Dame nature y met du sien, l’Hôtel de glace ouvrira ses portes au public à temps pour Noël. Toutefois, il faudra attendre au 2 janvier pour vivre l’expérience d’une nuitée au cœur de la structure de glace. Pour rassurer la clientèle de l’Hôtel de glace, chaque nuitée comprend l’accès à une chambre à l’Hôtel Valcartier, en cas de pépin. Pour éviter les rassemblements, la direction de l’Hôtel privilégie cette année des parcours organisés à l’aide de panneaux explicatifs.

► www.valcartier.com/fr/activite/hotel-glace

► 1-888-384-5524

Souper dans une miniserre chauffée

Photo courtoisie

L’Auberge St-Antoine offre, depuis la mi-novembre, la possibilité d’un souper « sous les étoiles », soit dans une de leurs huit miniserres transparentes chauffées et installées sur le toit de l’établissement. Leur emplacement offre une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent, le Château Frontenac et le Vieux-Québec. Les serres, jumelées à une chambre, peuvent accueillir jusqu’à six personnes d’une même adresse.

► www.saint-antoine.com

► 418-692-2211

Balade en traîneau à chiens

Photo courtoisie

Situé à Saint-Nicolas sur la Rive-Sud de Québec, le chenil La Poursuite offre la possibilité de faire des tours de traîneau à chiens en forêt. Sur place, une meute de 200 chiens Huskies et une vingtaine de traîneaux. Les enfants âgés de 11 ans et plus peuvent eux-mêmes prendre les rênes. Les excursions varient entre une et trois heures. Des activités de glissade et de raquette sont aussi offertes pour la famille.

► www.chenillapoursuite.com

► 418-573-7777

Dormir dans un dôme en forêt

Situé au cœur de la forêt à Lac-Beauport, leCentre de l’Hêtre offre plusieurs options d’hébergement en forêt, soit six dômes, deux yourtes et un refuge, permettant un « retour aux sources » en pleine nature. Sans électricité et munis d’un poêle à bois, les dômes et yourtes offrent l’expérience idéale pour recharger les batteries. Ski de fond, raquette, fat bike et ski de randonnée sont également offerts.

► centredelhetre.com

► 418-841-2690

Duréconfort au Monastère des Augustines

Pour les Fêtes, le Monastère des Augustines offre un forfait conçu sous le thème du « réconfort ». En plus d’une nuitée dans l’hôtel-musée réputé pour son calme et son côté zen, le forfait comprend un massage, un traitement « apaisant » et un déjeuner à la chambre. Une exposition sur le « Noël des Augustines » est aussi présentée. Le soir du 24 décembre, le chœur, composé de neuf Augustines, chante Noël.

► www.monastere.ca

► (418) 694-1639

Pêcher la truite dans un tipi

Au centre Excursion chasse et pêche de Montmagny, un tipi de plus de 40 pieds de largeur a été installé sur un lac, permettant la pêche à la truite mouchetée et à la truite arc-en-ciel. Exceptionnellement en raison de la pandémie, une seule bulle familiale peut louer le tipi géant, pour des plages horaires d’une heure. À l’intérieur, la température avoisine les 20 degrés C.

► www.excursionspeche.com/pages/peche_au_fleuve.htm

► 418-291-3484