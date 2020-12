Évacuation d’une fête clandestine avec 500 personnes en France

Au mépris du confinement, une fête clandestine réunissant 500 personnes a été évacuée dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille (sud de la France), la soirée la plus importante signalée dans le pays depuis le début de la crise du coronavirus.

D’autres fêtes ont été rapportées ce week-end à Strasbourg et Nantes.

La fête à Marseille a été évacuée dans le calme et des verbalisations ont été dressées pour violation du confinement, ont précisé les autorités du département des Bouches-du-Rhône.

La France est soumise à un deuxième confinement depuis le 31 octobre, qui interdit les rassemblements privés et publics, à l’exception des mariages (6 personnes maximum), offices religieux et enterrements. Participer à une fête clandestine expose à un risque d’amende de 135 euros.

Le confinement sera remplacé le 15 décembre par un couvre-feu de 20 h à 6 h.

À Strasbourg, une fête privée a également réuni samedi soir « une centaine de personnes », avant d’être interrompue par les forces de l’ordre, selon la police.

Une procédure pour mise en danger de la vie d’autrui, passible d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, a été ouverte contre l’organisateur, qui a expliqué avoir diffusé l’invitation sur le réseau social Snapchat, et avoir été dépassé par l’ampleur prise par l’événement.

Une autre soirée réunissant une centaine de personnes a été signalée à Nantes. Mais celle-ci n’a pas été évacuée en raison d’un risque de noyade, les fêtards s’étant rassemblés dans un local technique en bord de Loire.

Mi-novembre, 300 à 400 personnes s’étaient réunies dans un pavillon d’une zone résidentielle de Joinville-le-Pont, près de Paris.

Malgré les mesures de restrictions, l’évolution de l’épidémie est moins favorable qu’attendu en France. Le nombre de nouveaux cas s’élève en moyenne autour de 10 400 sur les sept derniers jours, alors que le gouvernement misait sur un chiffre de 5 000 pour la levée du confinement, et les autorités sanitaires évoquent un « risque élevé » d’augmentation dans les prochaines semaines.

Le gouvernement a donc annoncé jeudi une levée du confinement moins large qu’espérée, avec un couvre-feu avancé à 20H00 (au lieu de 21H00), y compris pour le Nouvel An, et le maintien de la fermeture des cinémas, théâtres et musées au moins jusqu’au 7 janvier, au grand dam du monde culturel.

La réouverture des restaurants est envisagée pour le 20 janvier, si la situation sanitaire le permet.

Le nombre de morts liés au Covid-19 en France s’élève à 57 761 personnes.