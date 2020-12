Faisons équipe

Qui aurait dit qu’on en arriverait à être obligé de se cacher pour s’entraîner ?

C’est vrai pour des pros, c’est vrai aussi pour des joueurs et joueuses de ligues de garage. Et remarquez que, plus le temps avance, plus les données se faussent. Les dépisteurs des équipes et ceux de la LNH ne peuvent plus vraiment évaluer puisqu’un grand nombre de joueurs ne jouent plus ou le font à huis clos sans adversaires. Et, justement, des jeunes canadiens et américains s’entraînent avec des pattes de chaise, alors que leurs semblables européens sont sur la glace tous les jours.

On ne peut s’empêcher d’esquisser un petit sourire quand on avance que le Canadien aura une meilleure équipe. Je comprends l’ajout des nouveaux, mais on ne parle pas du départ des autres. Kotkaniemi en regagne, mais Weber en a-t-il perdu ? La venue de Jake Allen est une bonne

nouvelle, mais où en est Carey Price ?

Tout devient hypothétique et surtout très imprécis. Et, pendant ce temps, ça vieillit. Le grand Chara a 43 ans, alors que Patrick Marleau et Joe Thornton en ont 41. Les nouveaux venus comme Lafrenière perdent carrément une année dans une carrière qui n’en compte pas beaucoup.

C’est tout croche si on pense retour au jeu, alors qu’il faudrait redessiner les divisions, jouer sans public et sans traverser les frontières et ce, au travers de cas de COVID qui se multiplient.

C’est bien beau, le sport professionnel, mais si nous, le vrai monde, devons nous sacrifier, nous confiner et attendre, pourquoi eux seraient-ils épargnés ? Combattons en équipe, non ?

De l’enclave