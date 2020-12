Interminable combat pour faire retirer des photos de Facebook

Ce n’est pas normal de devoir se battre pour faire retirer des photos d’un meurtrier allégué de la page Facebook de sa victime, où on la voit sourire à ses côtés, déplorent des familles qui ont perdu une proche dans des circonstances inconcevables.

« C’est un peu un coup de poignard chaque fois qu’on voit la photo. Ça nous heurte. Ça fait mal. [...] Et quand ça dit “Vous avez un souvenir avec Christine St-Onge” sur Facebook, la première chose qu’on voit, c’est sa photo de profil, avec lui », déplore Annie St-Onge, deux ans après le meurtre de sa sœur au Mexique.

Capture d'écran, Facebook

En apprenant cette semaine que le profil Facebook du meurtrier Ugo Fredette avait finalement été supprimé après trois ans de souffrance pour les proches de Véronique Barbe, des membres de la famille de Nathalie Fraser et Christine St-Onge ont joint le Journal, ne supportant plus, elles non plus, de voir leurs proches sourire à côté de leur assassin.

Plus de deux ans

En effet, depuis le meurtre, la famille de Mme St-Onge tente par tous les moyens de faire retirer les photos de couple sur le profil personnel de la femme, où apparaissait jusqu’à samedi dernier son ancien conjoint qui lui aurait enlevé la vie.

Pierre Bergeron n’a jamais été reconnu coupable des faits puisqu’il s’est suicidé à son retour au Québec.

Capture d'écran, Facebook

La famille désirait simplement obtenir l’accès au compte, pour pouvoir remplacer la photo principale, sans succès.

« C’est déjà assez pénible d’avoir perdu un proche de cette façon-là, je pense qu’il y a vraiment un manque de sensibilité [de la part de Facebook] », croit Mme St-Onge.

Même son de cloche du côté de la famille de Nathalie Fraser, qui aurait été assassinée en janvier dernier à Cuba par son conjoint Leonel León Nuviola: impossible de retirer les photos du couple sur Facebook, même si le Cubain serait actuellement en prison dans l’attente de son procès pour meurtre.

« Il doit y avoir une loi, martèle le fils de la victime, Alexandre Plourde. Voir sa face à côté de ma mère, c’est impossible. »

Même quand la situation était expliquée, Facebook n’a « rien voulu savoir », soupire le jeune homme de 21 ans, et il n’est pas possible de signaler la photo.

« Quand je mets “violence”, on me répond que la photo n’est pas violente puisque c’est une photo normale », illustre-t-il.

D’autres familles

Il a fallu que le Journal questionne Facebook à ce sujet pour que la majorité des photos de couple soient finalement retirées de ces quatre profils, samedi.

Néanmoins, il en restait encore, dimanche, avant de les signaler avec l’option « irrespect des victimes ».

Quelques heures après, un message automatisé de la plateforme refusait pourtant le retrait des photos en indiquant qu’elles n’« [enfreignent] aucun standard ».

Bien conscients qu’ils ne sont pas les seuls, Mme St-Onge et M. Plourde espèrent du changement de la part des géants du web pour les nombreuses familles qui vivent une situation similaire.