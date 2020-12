Iran : médaille militaire pour le physicien nucléaire assassiné

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a attribué à titre posthume une décoration militaire prestigieuse à Mohsen Fakhrizadeh, physicien nucléaire assassiné fin novembre près de Téhéran, rapporte dimanche la télévision d’État iranienne.

La médaille de première classe de l’ordre de Nasr (« Victoire » en persan), sa barrette et un certificat signé de l’ayatollah Khamenei ont été remis à la veuve du savant atomiste par le général de division Mohammad Baqéri, chef d’état-major des forces armées iraniennes, selon des images de la télévision.

« C’est une décoration honorant nos êtres aimés ayant défendu la Révolution islamique ainsi que l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Iran », a déclaré le général Baqéri, ajoutant qu’il s’agissait de la distinction la plus élevée récompensant des actions de soutien logistique et matériel aux troupes.

Présenté après sa mort comme un vice-ministre de la Défense et le chef de l’Organisation de la recherche et de l’innovation en matière de défense (Sépand), ayant notamment contribué à la « défense antiatomique » du pays, Fakhrizadeh a été tué le 27 novembre près de Téhéran dans une attaque contre son convoi.

La République islamique a accusé Israël d’avoir commandité cet attentat, perpétré selon Téhéran au moyen, entre autres, d’une mitrailleuse commandée par satellite. Israël n’a pas réagi à ces accusations.

En 2018, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait présenté Fakhrizadeh comme le directeur d’un programme nucléaire militaire secret dont l’Iran a toujours nié l’existence.