Le Québec passe la barre des 10% d’aires côtières et marines protégées

Le Québec vient de passer la barre des 10% d’aires côtières et marines qui seront protégées des activités industrielles ou minières, alors que le ministère de l’Environnement ajoute 17 nouvelles réserves de territoires à sa liste.

Ces 17 nouvelles réserves de territoires aux fins d’aire protégée (RTFAP) totalisent plus de 14 000 km2. Six d’entre elles se trouvent dans l’estuaire du Saint-Laurent, tandis que les 11 restantes se situent dans le golfe du Saint-Laurent.

Il s’agit d’un ajout massif à la superficie des aires protégées, car auparavant, celles-ci formaient seulement 1,3% du territoire marin et côtier. Ces ajouts représentent donc une augmentation de 9,1% du territoire protégé.

«Leur désignation fait l'objet d'un consensus entre le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, et le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Les communautés autochtones concernées ont également été consultées», a indiqué dans un communiqué le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

L’annonce a été faite dimanche par le ministre Benoit Charette, lequel souligne au passage que le Québec a dépassé la cible internationale de 10% fixée par les parties à la Convention sur la diversité biologique.

La nouvelle désignation n’est toutefois que le début d’un processus administratif qui devrait déboucher sur un statut légal de protection en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel ou de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.