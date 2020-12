Le spectacle virtuel pour la fermeture des 2Pierrots attire les foules

Le spectacle virtuel pour la fermeture de la légendaire boite à chansons du Vieux-Port de Montréal, les 2 Pierrots, a été un franc succès, en attirant plus de 50 000 personnes samedi soir.

La transmission du spectacle intitulé «Pour une dernière fois» et diffusé sur la page Facebook des 2 Pierrots avait recueilli près de 30 000 réactions et environ 52 000 commentaires, la plupart des mots de remerciement et des souvenirs racontés par d’anciens fêtards.

À l’image des soirées endiablées qui s’étiraient tard dans la nuit, le spectacle a commencé à 19 h avec des prestations musicales, pour terminer vers 23 h 15 avec des vidéos d’adieu par des artistes et d'autres personnes marquantes y ayant travaillé.

Fondé par Robert Ruel en 1974, l’établissement a annoncé le 8 novembre dernier qu’il allait mettre la clé sous la porte en raison de la pandémie de COVID-19. Les 2 Pierrots était une authentique boite à chansons qui mettait en valeur la musique québécoise et francophone.