«L’effet secondaire» et «L’oeil du cyclone»: une année de maturité pour Emi Chicoine

Les derniers mois de tournage à la télé se sont déroulés sous le signe de la maturité tant pour Emi Chicoine que ses personnages. En effet, l’adolescente a renoué avec Emma pour la troisième saison de «L’école secondaire» et a prêté ses traits à Jade devant les caméras de la future comédie «L’oeil du cyclone».

Imposer sa présence

Quand la cloche du retour en classe sonnera pour «L’effet secondaire» (le 22 décembre sur Tou.tv Extra et le 8 janvier à Radio-Canada), les «fans» de la série découvriront une Emma qui «est plus elle-même», une fille un peu «badass», comme la décrit Emi Chicoine.

«Lors des saisons 1 et 2, parmi tous les autres personnages de sa "gang", c’est pas mal la plus timide, celle qui respecte les règles et qui est un peu plus dans l’amour. Dans la saison 3, elle met son pied à terre, elle se défend plus et elle a un peu plus de “torque ̈. Elle sort un petit côté qu’on n’avait pas vu avant, que j’aime beaucoup et qui est un petit peu plus comme moi.»

Même le spectre de la COVID-19 qui plane constamment sur les plateaux n’a pas restreint l’enthousiasme de la comédienne de 17 ans qui affirme que l’énergie était belle à voir au boulot. La situation particulière aura eu au moins un effet très positif, car il y a eu «une grosse vague de maturité amenée par la saison 3».

PHOTO COURTOISIE/ICI Radio-Canada Télé

Un frein aux rapprochements

Évidemment, le coronavirus est venu teinter l’histoire à sa façon. Propices aux rapprochements et aux effusions sentimentales, les années passées à l’école secondaire comme celles de l’adolescence ne revêtiront pas l’aspect auquel on serait en droit de s’attendre.

«Dans la saison 3, des couples qui se sont formés dans les saisons 1 et 2 ne peuvent plus s’embrasser. On n’avait même pas droit à des câlins au début. C’était vraiment juste de se tenir la main», précise Emi Chicoine.

Il a aussi fallu revoir les attentes. «Ce que j’ai trouvé vraiment difficile sur le plateau, c’est de ne pas voir le visage de mon réalisateur après ma scène. [...] C’est drôle parce qu’en ce moment, je tourne “L’oeil du cyclone” avec Christine Beaulieu et elle m’a dit la même chose.»

PHOTO COURTOISIE/ICI Radio-Canada Télé

Des scènes d’humour

D’ailleurs, Emi Chicoine a dû composer avec des contraintes similaires pour cette comédie qui sera dévoilée à la mi-février via l’Extra de Tou.tv. «Sur “L’oeil du cyclone, il y a des scènes où ce serait beau un “french”, mais on ne peut pas. Tu sais que le public attend ce "french" entre ces deux personnes-là et tu ne l’as pas. Tout au long de la série, j’ai un chum et je n’ai que des câlins avec lui.»

Ayant déjà prouvé son talent pour les scènes dramatiques grâce à la deuxième mouture de «Plan B», l’adolescente a pu développer son côté comique grâce à cette production mettant aussi en vedette Véronique Cloutier.

Elle prête ses traits à Jade, la fille aînée de Christine Beaulieu. «C’est le personnage qui me ressemble le plus. Les costumiers se sont inspirés de comment j’arrivais aux répétitions pour m’habiller. C’est un personnage “funky” qui a vraiment une belle relation avec sa mère. [...] Elles se taquinent beaucoup, mais c’est toujours dans l’amour. Ce n’est jamais vraiment méchant. C’est une ado qui est beaucoup sur son cellulaire, qui a parfois une tête de cochon, mais elle est super cool et a une bonne “drive”.»