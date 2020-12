NFL: des candidats intrigants

Il y a déjà trois postes d’entraîneur en chef ouverts pour la prochaine saison dans la NFL et d’autres s’ajouteront assurément à la liste au terme de la saison. Plusieurs noms intrigants circulent déjà dans la machine à rumeurs.

Les Falcons, les Lions et les Texans sont déjà en plein processus de recherche pour leur poste à combler.

C’est pratiquement une formalité, les Jets et les Jaguars rechercheront aussi un pilote. Sans parler de certitude, il faudra aussi surveiller la situation chez les Bears, les Chargers, les Eagles et peut-être même les Cowboys.

Déjà, les rumeurs vont bon train entourant un vieux routier, Bill Cowher. L’ancien entraîneur des Steelers, de 1992 à 2006, est depuis analyste sur les ondes de CBS et a même été admis au Temple de la renommée l’an passé.

Plusieurs chuchotent qu’il serait ouvert à l’idée de revenir sur les lignes de côté pour tenter de relancer les Jets. Cowher a connu une grande carrière à Pittsburgh et son nom resurgit à tout moment.

Le réflexe initial est de dire que ses 14 années loin du coaching devraient constituer un handicap, mais Jon Gruden est revenu diriger les Raiders après 10 ans en studio et il n’apparaît pas moins crédible pour autant.

Toujours dans la « ligue du vieux poêle », l’ex-entraîneur des Bengals, Marvin Lewis, fait partie des candidats qui ressurgissent. Il a montré une fiche respectable de 131-122-3 de 2003 à 2018, considérant que les Bengals étaient atroces avant son arrivée. Or, en séries, il n’a jamais été en mesure de connaître du succès.

Assistants remarqués

Sinon, plusieurs assistants n’attendent que la bonne occasion. Josh McDaniels, coordonnateur offensif des Patriots, est mentionné à chaque fin de saison, mais finit toujours par coller au cocon familial.

Le coordonnateur offensif dont le nom est le plus en vogue est assurément Eric Bieniemy, des Chiefs. Il est adulé par les joueurs, respecté dans toute la ligue et parle comme un véritable leader. Il attend une promotion depuis quelque temps déjà, mais les équipes craignent-elles que le coordonnateur offensif ait moins de mérite puisqu’il évolue sous les ordres d’Andy Reid ? Comme Matt Nagy l’avait fait avant d’aboutir à Chicago...

Toujours à l’attaque, Brian Daboll, qui a contribué à propulser le quart-arrière Josh Allen au rang de vedette, sera sans doute considéré.

Robert Saleh, qui dirige la défensive des 49ers avec fougue et intensité, sera assurément dans les rangs. Une défensive qui surprend comme celle des Giants pourrait aussi prodiguer une belle vitrine à son coordonnateur Patrick Graham, tout comme celle des Rams avec Brandon Staley.

Scène universitaire

Si les équipes préfèrent piger dans les rangs universitaires, le nom de Jim Harbaugh reviendra. Le pilote a relancé l’Université du Michigan avant que l’équipe ne pique du nez vertigineusement cet automne.

Il a auparavant montré avec les 49ers qu’il peut rapidement changer le cours d’une franchise, même si ses méthodes de travail ont raison du moral des joueurs après quelques saisons.

Matt Campbell, qui connaît du succès à la barre des Cyclones de l’Université Iowa State, figurera aussi parmi les candidats recherchés, si l’amour est réciproque.

5 points à surveiller

1. LE PORTRAIT DES SÉRIES

Jusqu’ici, seuls les Chiefs et les Saints ont officialisé leur place en séries. Quelques équipes peuvent se qualifier à leur tour. Les Steelers peuvent remporter la division Nord avec une victoire accompagnée d’une défaite des Browns. Même chose pour les Packers en cas de victoire et de défaite des Vikings. Les Bills peuvent aussi assurer leur place avec un gain, mais doivent aussi espérer des revers des Ravens, des Dolphins et des Raiders.

2. BRADY FACE AUX VIKINGS

Les Buccaneers reprennent le collier aujourd’hui et feront face aux Vikings. En carrière, Tom Brady a maintenu une fiche parfaite contre quatre équipes, dont les Vikings, qu’il a vaincus à cinq reprises, lançant au passage 10 passes de touché. Pour les curieux, Brady montre aussi une fiche immaculée contre les Falcons (5-0), les Cowboys (5-0) et les... Buccaneers (4-0).

3. MÉCONNAISSABLES SEAHAWKS

Que sont donc devenus les Seahawks de la première moitié de saison ? À leurs huit premiers matchs, ils ont inscrit 274 points, du jamais-vu auparavant dans la NFL en huit parties. À leurs quatre derniers duels, ils se sont contentés de 79 points, ce qui leur vaut le 24e rang dans cette séquence de famine. Un retour à la normale est possible face aux Jets, contre lesquels les quarts-arrière complètent 70,6 % de leurs passes.

4. JOSH ALLEN SOUS PRESSION

Les Bills seront les hôtes d’un premier match du dimanche soir à Buffalo en 13 ans. Les Steelers s’amènent en ville avec leur défensive vorace, auteure de 44 sacs. À cinq reprises cette saison, le quart des Bills Josh Allen a été victime d’au moins deux sacs. Dans ces circonstances, il montre un dossier de 5-0 avec 300,4 verges en moyenne et deux passes de touché par match. La pression ne l’affecte plus comme à ses débuts.

5. UN RARE EXPLOIT

Il y a peu de positif, cette saison, chez les Jaguars, mais une recrue sort du lot. Le porteur James Robinson a déjà amassé 1278 verges de la ligne de mêlée (course et réceptions). S’il en ajoute 51 face aux Titans, il battra la marque établie par Dominic Rhodes avec les Colts en 2001 pour le plus grand nombre de verges de la ligne de mêlée par un porteur recrue non repêché.