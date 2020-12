S.O.S. aux U.S.A.!

On m’accusera d’être frappé du syndrome de Stockholm et d’exagérément sympathiser avec mes « ravisseurs », mais des centaines de millions de personnes sur la planète tout autant que les Américains eux-mêmes ont besoin d’une Maison-Blanche active, volontaire, dynamique et souriante. Au secours !

Pas grand monde a le sourire au visage à Washington ces jours-ci. Les élus au Congrès ont plutôt la face longue à essayer sans succès de concocter un programme d’aide aux dizaines de millions de leurs compatriotes terrassés par près de dix mois de pandémie.

Plus la crise persiste, pire l’avenir de ces chômeurs de circonstance s’annonce. Le Bureau des statistiques du travail, l’agence qui compile les données sur l’emploi aux États-Unis, précisait cette semaine que plus d’un chômeur sur trois est sans travail depuis au moins vingt-sept semaines. Sept mois ! Toute une collection de réflexes est en train de se perdre.

Pendant ce temps, elle fait quoi, la Maison-Blanche ? Comme à chacun des 1423 jours depuis qu’il s’y est installé, elle vibre aux états d’âme de Donald Trump qui, ces jours-ci, sont dévorés par le sentiment rageur et sans fondement qu’il s’est fait voler l’élection présidentielle.

« 2021, CE SERA LA CATA ! »

Les chômeurs américains, c’est une chose. Les affamés du reste de la planète, c’en est une autre. 2021 nous réserve une catastrophe, selon David Beasley, le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial de l’ONU. La famine « frappe à la porte » de dizaines de pays, alors que 235 millions de personnes — un record — auront besoin, l’an prochain, d’aide humanitaire et de protection.

La Maison-Blanche, elle en dit quoi de cette crise ? Rien, son occupant gaspillant son temps en « tweets » écrits en majuscules — « J’AI GAGNÉ L’ÉLECTION HAUT LA MAIN » — que les responsables électoraux et les juges, des cours municipales à la Cour suprême, ont démentis les uns après les autres.

SO... SO... SO... SOLIDARITÉ !

Pour se sortir de la misère et donner un coup de main au reste du monde, les Américains devront se montrer solidaires et ça ne s’annonce pas simple. Le centre de recherche Pew a constaté que l’écart entre ceux qui approuvent le travail du président et ceux qui le désapprouvent est plus accentué que jamais.

Pire encore, les partisans de Trump et de Biden affirment qu’ils sont fondamentalement en désaccord non seulement sur les priorités politiques, mais sur les valeurs américaines fondamentales. Bonne chance, dans ce contexte, pour trouver un terrain d’entente !

REBÂTIR UNE CONFIANCE

Ce n’est pas tout. Le monde s’est incrusté toujours un plus cette année dans la méfiance envers les États-Unis. Je reviens aux milliers de personnes questionnées par Pew : déjà que le doute à l’égard de Donald Trump était généralisé, la gestion de la pandémie a fait plonger l’opinion des États-Unis à des niveaux jamais vus.

Certains prétendent que le monde n’est pas plus mal avec une Maison-Blanche morose et en retrait. Avec les défis qui se dessinent, je n’y crois pas. Nous bénéficierons tous d’une présidence américaine active et réconciliante. De toute façon, ça ne peut aller plus mal.

Une opinion mondiale en chute libre

2020, la pire année pour les États-Unis.

% qui ont une opinion favorable des États-Unis.

Source : Pew Research Center, Été 2020