Vivre avec la peur que tes amis ne te digèrent plus

Mon problème est assez délicat à expliquer, mais je vais essayer de le faire sans choquer quiconque. Je suis une personne qui depuis quelques années souffre de réactions assez violentes quand j’ingère certains aliments. Et comme ils sont nombreux ces aliments perturbateurs, ça me complique la vie.

Cela m’a pris beaucoup de temps avant qu’avec l’aide de mon médecin, j’arrive à identifier précisément quels aliments, solides ou liquides, étaient responsables de mes problèmes. Lesquels peuvent me mettre dans des situations très embarrassantes ainsi que me causer de douloureuses crampes intestinales.

Tout ça pour vous dire que j’appréhende toujours mes visites chez des amis quand un repas est prévu. Au niveau des restaurants, c’est plus facile, car je peux vite identifier ceux qui utilisent des produits autres que l’huile d’olive pour cuire les aliments, étant particulièrement sensible à l’huile de coco qui ne me va pas du tout.

Je précise aussi que mes allergies ne s’arrêtent pas à ce produit. Je suis aussi intolérant aux sulfites, aux noix, aux produits laitiers, aux succédanés du sucre, ainsi qu’à plusieurs ingrédients chimiques présents dans les aliments transformés. En somme, la liste est longue et ma question est la suivante : plutôt que de me restreindre à ne plus sortir de chez moi quand cette maudite pandémie sera terminée, puis-je tout simplement apporter ma propre boisson et ma propre nourriture quand je me rends à une soirée chez mes amis., plutôt que de leur imposer un menu souvent difficile à suivre ? Ainsi je ne les priverais pas d’offrir aux autres invités un repas concocté avec amour, sans avoir à se soucier de moi. Pensez-vous que ça les insulterait ?

Anonyme

La solution proposée me semble adéquate et je ne vois pas en quoi elle insulterait vos amis, alors que vous vous imputez à vous même le soin de vous nourrir, même quand vous mangez chez eux. J’imagine que vu vos problèmes, vous devez avoir un médecin qui vous conseille, mais si j’étais à votre place je consulterais un.e spécialiste en nutrition et en diététique qui vous mettra sur des pistes de solution.