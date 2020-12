Attentat à la Grande Mosquée: les familles des victimes veulent que la Cour suprême se prononce

Qualifiant la peine de 25 ans infligée par la Cour d’appel à Alexandre Bissonnette «d’iniquité sans nom», les familles des victimes et les blessés de l’attentat de la Grande Mosquée de Québec réclament que la Couronne porte cette décision devant la Cour suprême.

• À lire aussi: Tuerie de la mosquée de Québec: peine réduite à 25 ans pour Bissonnette

• À lire aussi: Une sentence qui risque d’en influencer d’autres

C’est ce qu’on peut lire dans une lettre ouverte datée du samedi 12 décembre et rendue publique dans la nuit de dimanche à lundi. Adressée à la Directrice des poursuites criminelles et pénales, au Procureur général du Québec et au Procureur général du Canada, elle leur demande «de prendre tous les moyens en leurs pouvoirs pour que la décision de la Cour d’appel du Québec soit portée en appel à la Cour suprême du Canada».

Le 26 novembre, la Cour d’appel a réduit la peine d’Alexandre Bissonnette, auteur de la tuerie du 29 janvier 2017 à la Grande Mosquée. Ce dernier pourra ainsi faire une demande de libération conditionnelle après 25 ans de pénitencier au lieu des 40 ans infligés en première instance.

«Les familles seraient appelées à témoigner de nouveau des souffrances vécues à la suite de cette tragédie, lorsque l’accusé s’adressera à la Commission des libérations conditionnelles après 25 ans de détention», s’indignent les auteurs de la lettre.

D’après eux, «les iniquités que nous ressentons, la détresse renouvelée de douleurs et d’émotions ainsi que la tourmente judiciaire dans laquelle la décision de la Cour d’appel du Québec nous plonge, font que nous allons, avec nos enfants, vivre dans un deuil perpétuel et dans un grand sentiment d’injustice», lit-on dans la missive signée par cinq des six familles de victimes et par 13 blessés et rescapés.

«Sort sordide»

Si Bissonnette devait se retrouver libre au bout de 25 ans, «les familles des victimes tuées, les blessés graves dont un est en chaise roulante pour le restant de sa vie, les orphelins et les rescapés parmi lesquels cinq enfants ébranlés injustement, ainsi que leurs familles, ne seront plus considérés victimes mais condamnés à accepter le sort sordide qu’a décidé la Cour d’appel», écrivent les signataires.

Selon eux, «la société québécoise serait moins à l’abri des tueurs qui savent calculer et qui seront dorénavant protégés par des lois qu’on peut réécrire au besoin. Ils savent que dorénavant en quelques mois de procédures judiciaires, ils pourront passer de condamnés pour crime majeur, à victime de la société».

Décision d’ici le 8 février 2021

Les auteurs de la lettre disent avoir «appris avec stupéfaction» certains passages de la décision de la Cour d’appel dans lesquels les juges qualifient la peine initiale de 40 ans de «cruelle, inusitée et exagérément disproportionnée».

«(La Cour) n’a pas tenu en compte que, pour les victimes et leurs familles, penser que le tueur pourrait retrouver la liberté après 25 ans de détention serait pour elles encore plus cruel, inusité et exagérément disproportionné. Elles ne pourraient plus jamais retrouver les siens ou la santé d’avant le 29 janvier 2017, alors que le tueur, lui, pourrait retourner auprès des siens après quelques années», dénoncent-ils.

La Couronne a jusqu’au 8 février 2021 pour signifier son intention de porter ou non la décision devant la Cour suprême.

La saga judiciaire d’Alexandre Bissonnette

29 janvier 2017 : Alexandre Bissonnette, 27 ans, sème la terreur à la Grande Mosquée de Québec. Il tire sur les fidèles musulmans qui venaient de terminer leur prière du soir. Il fait six morts et de nombreux blessés.

8 février 2019 : Bissonnette est condamné à la prison à vie sans possibilité de demander une libération conditionnelle avant 40 ans. La Couronne réclamait 150 ans de pénitencier, tandis que la défense estimait que le juge devait s’en tenir à 25 ans. «Une sentence dépassant l’espérance de vie aurait un caractère absurde», a statué le juge François Huot.

26 novembre 2020 : Les juges de la Cour d’appel estiment que la peine de 40 ans est «cruelle et inusitée». Ils ramènent le châtiment à 25 ans. «Il faut rappeler que la libération conditionnelle (au bout de 25 ans) n’est pas automatique. Seul le droit de présenter une demande est acquis», précisent-ils. Les avocats de Bissonnette se disent «très satisfaits de cette décision».

Prochaine étape : La Couronne a jusqu’au 8 février 2021 pour signifier son intention de porter ou non la décision devant la Cour suprême.